Banca venezolana avanza en pagos sin contacto y se suma a la ola del NFC

La banca venezolana acelera la adopción de nuevas tecnologías de pago. Según Pedro Pacheco, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), la tecnología contactless (sin contacto) ya está presente en 70% a 80% del sistema financiero, con la expectativa de que más bancos terminen de incorporarse en los próximos meses.

«El avance ha sido rápido, pese a los costos asociados y la resistencia inicial de algunos usuarios. Hoy la experiencia del cliente es muy positiva y los bancos han adoptado la tecnología con gran velocidad», señaló Pacheco en Unión Radio. Recordó que al principio había temores sobre la seguridad de los pagos sin contacto, pero insistió en que esas dudas han quedado descartadas.

NFC: la nueva apuesta

El dirigente gremial también celebró el lanzamiento de la tecnología NFC (Near Field Communication, o Comunicación de Campo Cercano), que permitirá a los usuarios realizar transacciones acercando su teléfono o dispositivo al punto de pago. «Esto apenas comienza, con cuatro bancos que ya lo anunciaron, pero se irán sumando más. Es parte de un proceso constante de innovación», afirmó.

Pacheco recordó que la banca local ya protagonizó una transformación importante con el pago móvil, que este año cumple una década, y destacó que el sector sigue invirtiendo en herramientas que mejoren la experiencia del usuario.

Aunque suelen confundirse, el contactless y el NFC no son exactamente lo mismo. El contactless se refiere a la capacidad de realizar pagos sin contacto físico entre tarjeta y terminal, mediante chips integrados en tarjetas bancarias o dispositivos.

En cambio, el NFC es el protocolo que permite esa comunicación inalámbrica de corto alcance, y que se extiende más allá de las tarjetas: habilita pagos desde teléfonos móviles, relojes inteligentes y otros dispositivos. En términos prácticos, el NFC es la base tecnológica que permite la experiencia contactless desde equipos electrónicos, ampliando las posibilidades de uso y personalización.

Venezuela llega tarde

Mientras en países de Europa, Asia y América Latina el contactless se consolidó desde mediados de la década pasada y el NFC comenzó a masificarse a finales de los 2010, en Venezuela estas tecnologías apenas están despegando.

Pacheco reconoció que la adopción ha sido más lenta, pero aseguró que el mercado local tiene una característica a favor: «El venezolano se adapta muy rápidamente a la tecnología, y eso facilita la incorporación de nuevos productos y servicios».