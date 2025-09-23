Banco Central de Brasil prolongará la política monetaria restrictiva

El Banco Central de Brasil advirtió este martes que mantendrá por más tiempo su política monetaria restrictiva, en un contexto de incertidumbre internacional y persistentes presiones inflacionarias.

La entidad justificó su postura en el acta de la reunión de la semana pasada, en la que mantuvo por segunda vez consecutiva la tasa básica de interés en 15% anual, el nivel más alto desde 2006. Según el Comité de Política Monetaria (Copom), el escenario actual “exige cautela”.

“El Comité continúa monitoreando los anuncios sobre la imposición de aranceles comerciales de Estados Unidos a Brasil y cómo la evolución de la política fiscal interna impacta la política monetaria y los activos financieros, lo que refuerza su postura cautelosa en un escenario de mayor incertidumbre”, señala el documento.

Inflación y expectativas

El Banco Central prevé que la inflación cierre 2025 en 4,8% y 2026 en 4,3%, ambos valores por encima de la meta oficial de 4,5% para este año.

Aunque el índice de precios al consumidor se desaceleró en agosto hasta 5,13% interanual, su nivel más bajo en seis meses, el emisor considera que la inflación de servicios sigue mostrando resistencia. Por ello, defiende que los tipos de interés permanezcan altos durante un periodo prolongado.

Impacto económico

El Gobierno brasileño ha atribuido la actual desaceleración de la economía al elevado costo del crédito derivado de la política monetaria restrictiva.

Brasil creció 3,4% en 2024, pero tanto las proyecciones oficiales como las del mercado apuntan a una expansión cercana al 2,3% en 2025.

Con información de EFE