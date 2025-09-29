Banco Central de Brasil prioriza vigilancia y tasas altas ante inflación y déficit

El Banco Central de Brasil sigue observando señales de resiliencia en la economía, a pesar de indicios de desaceleración general, afirmó el gobernador Gabriel Galipolo durante un evento. Según el funcionario, el mercado laboral ha mostrado “gran resiliencia”, mientras que el déficit de cuenta corriente refleja una demanda interna todavía fuerte.

“Aún queda mucho por hacer. Mantener las tasas de interés altas por un período largo será más difícil que haberlas subido. Vamos a tener que apretar los dientes por un tiempo”, dijo Galipolo.

A principios de este mes, el Banco Central decidió mantener la tasa de interés en 15%, su nivel más alto en casi dos décadas, por segunda reunión consecutiva. Galipolo subrayó que la autoridad seguirá un enfoque basado en datos para determinar si las tasas se encuentran en un nivel suficientemente restrictivo para llevar la inflación nuevamente a la meta del 3%.

Proyecciones de inflación se mantienen por encima de la meta

El gobernador señaló que tanto las proyecciones del banco como las expectativas de diversos agentes económicos anticipan que la inflación se mantendrá por encima del objetivo al menos hasta el primer trimestre de 2027. “Todas estas variables nos exigen mantenernos vigilantes, tranquilos y persistentes”, agregó.

Aun así, el gobernador aseguró que el enfoque basado en datos ha demostrado ser eficaz hasta ahora. Las declaraciones de Galipolo reflejan la cautela del Banco Central frente a la inflación persistente, al tiempo que buscan preservar la resiliencia económica observada en el mercado laboral y la demanda interna.

Con información de Reuters