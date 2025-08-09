Banco de Venezuela impulsa la comunidad gamer con torneo de Mario Kart en el Gamer Fest de Movilnet-e

El Banco de Venezuela (BDV), en alianza con Movilnet, se suma al Gamer Fest de Movilnet-e, un evento que reúne a miles de aficionados y profesionales de los videojuegos en el Centro Comercial El Recreo, en Caracas, consolidando su compromiso con la innovación y el impulso a la comunidad gamer en el país.

Torneo de Mario Kart y zona Freeplay

Como parte de su propuesta, el BDV instaló una arena especial para un torneo “flash” de Mario Kart, que se desarrolla del 8 al 10 de agosto a las 2:00 p.m. Las inscripciones están abiertas el mismo día de la competencia.

Durante el resto de la jornada, los asistentes podrán disfrutar de una zona Freeplay para probar sus habilidades y compartir con otros jugadores.

También puede leer: Banco Exterior refuerza recomendaciones para el uso de la Clave Dinámica

Servicios financieros para los asistentes

Además de las actividades recreativas, el Banco de Venezuela habilitó un módulo de atención donde los visitantes pueden:

Abrir cuentas en moneda nacional o extranjera.

Actualizar datos personales.

Descargar y vincular la BDVApp .

. Obtener la tarjeta de débito con tecnología sin contacto.

Un espacio para creadores y cosplayers

El evento también contará con la presencia de creadores de contenido y cosplayers, que aportarán un ambiente de entretenimiento y comunidad.

En Venezuela, se estima que más de cinco millones de personas forman parte de la comunidad gamer, un sector en constante expansión.

También puede leer: Todoticket incrementa los límites diarios de consumo en tarjetas y transferencias

BDV y su compromiso con los deportes electrónicos

Esta participación forma parte de las acciones del BDV para respaldar disciplinas deportivas, incluyendo los deportes electrónicos, así como fomentar el uso de soluciones tecnológicas en espacios de entretenimiento.