Banco Exterior refuerza recomendaciones para el uso de la Clave Dinámica

Banco Exterior informó a sus clientes sobre las medidas a seguir en caso de presentar inconvenientes con la clave dinámica, herramienta de seguridad utilizada para validar transacciones a través de Exterior NEXO pago móvil.
La institución financiera ha difundido esta actualización mediante sus canales digitales oficiales, con el objetivo de reforzar la protección de las operaciones y garantizar un uso seguro del servicio.
Verificación de número celular principal
Banco Exterior recomienda a sus usuarios confirmar que su número de teléfono móvil principal esté actualizado antes de realizar gestiones. Si es necesario modificarlo, el cliente debe acudir a una agencia para registrar el nuevo dato y, posteriormente, completar el proceso en Exterior NEXO en línea siguiendo estos pasos:
- Menú → Pago Móvil.
- Afiliación/Desafiliación.
- Ingresar la clave dinámica.
- Seleccionar “modificar” y confirmar el cambio.
Actualización de número afiliado
En caso de poseer más de un número y desear sustituir el actualmente afiliado, el cambio puede realizarse en Exterior NEXO en línea mediante el siguiente procedimiento:
- Menú → Claves Dinámicas.
- Actualizar número de celular.
- Ingresar la clave dinámica enviada por SMS al número registrado previamente.
- Seguir las instrucciones para completar la actualización.
Banco Exterior recordó que la clave dinámica no es necesaria para acceder a ninguna de sus plataformas digitales, ya que su función se limita a autorizar operaciones específicas, principalmente en pago móvil.