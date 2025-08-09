Banco Exterior refuerza recomendaciones para el uso de la Clave Dinámica

Banco Exterior informó a sus clientes sobre las medidas a seguir en caso de presentar inconvenientes con la clave dinámica, herramienta de seguridad utilizada para validar transacciones a través de Exterior NEXO pago móvil.

La institución financiera ha difundido esta actualización mediante sus canales digitales oficiales, con el objetivo de reforzar la protección de las operaciones y garantizar un uso seguro del servicio.

Verificación de número celular principal

Banco Exterior recomienda a sus usuarios confirmar que su número de teléfono móvil principal esté actualizado antes de realizar gestiones. Si es necesario modificarlo, el cliente debe acudir a una agencia para registrar el nuevo dato y, posteriormente, completar el proceso en Exterior NEXO en línea siguiendo estos pasos:

Menú → Pago Móvil. Afiliación/Desafiliación. Ingresar la clave dinámica. Seleccionar “modificar” y confirmar el cambio.

Actualización de número afiliado

En caso de poseer más de un número y desear sustituir el actualmente afiliado, el cambio puede realizarse en Exterior NEXO en línea mediante el siguiente procedimiento:

Menú → Claves Dinámicas. Actualizar número de celular. Ingresar la clave dinámica enviada por SMS al número registrado previamente. Seguir las instrucciones para completar la actualización.

Banco Exterior recordó que la clave dinámica no es necesaria para acceder a ninguna de sus plataformas digitales, ya que su función se limita a autorizar operaciones específicas, principalmente en pago móvil.