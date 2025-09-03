Banesco amplía la oferta de servicios de sus puntos de venta

septiembre 2, 2025 8:18 PM
Banesco POS

Banesco Banco Universal, institución bancaria de capital 100% venezolano, anunció la ampliación de los servicios disponibles en sus puntos de venta con la incorporación de las aplicaciones Suite BanescoPagos y Payall, herramientas diseñadas para simplificar los pagos en los comercios y mejorar la experiencia de gestión de cobro.

Las aplicaciones, instaladas en los POS Banesco con sistema operativo Android, permiten a los negocios acceder a soluciones más rápidas, seguras y competitivas en sus operaciones cotidianas con los clientes.

Suite BanescoPagos: una herramienta integral para los comercios

La Suite BanescoPagos POS integra y centraliza diversos servicios de cobros y pagos electrónicos en una sola interfaz. Entre sus principales beneficios destacan:

  • Devolución de vuelto con pago móvil.
  • Validación de pagos recibidos a través de pago móvil o transferencia desde cualquier entidad bancaria.
  • Cobro con Pago Móvil mediante código QR Dinámico, que incluye los datos del comercio y el monto a pagar, ofreciendo mayor seguridad y agilidad en la confirmación de operaciones.

Para acceder a la Suite, tanto personas naturales como jurídicas deben tener actualizados sus datos en Banesco, aceptar los términos y condiciones al suscribirse, afiliarse de forma individual a cada servicio, contar con pago móvil y tener instalada la aplicación BanescoPagos en el punto de venta.

Payall: recargas electrónicas y reportes en tiempo real

Complementando la oferta, Payall permite realizar pagos y recargas a operadoras de telecomunicaciones y servicios de TV por cable directamente desde el punto de venta. Además, facilita la gestión administrativa al generar informes de ventas y resúmenes en cualquier periodo de tiempo.

Ventajas competitivas para los negocios

Con estas aplicaciones, Banesco ofrece a los comercios mayor seguridad, facilidad de instalación y acceso a reportes de ventas en tiempo real, mejorando así el control del dinero y la administración del negocio.

Para más información, Banesco pone a disposición de sus clientes el asistente virtual Dani en WhatsApp (0414-2784473) con atención 24/7 en la opción Asistencia de POS, así como el portal web Banesco.com.

