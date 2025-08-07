Banesco aumenta los límites diarios de sus canales digitales

agosto 7, 2025 1:54 PM
Banesco

Banesco Banco Universal aumentó los límites diarios en todos sus canales digitales. Los nuevos montos aplican para las transferencias entre cuentas Banesco, a otros bancos nacionales y al servicio de banca móvil.

En una nota de prensa, la entidad bancaria 100% venezolana, informó que el incremento de los límites diarios será para las operaciones que se ejecutan a través de sus canales BanescOnline, BanescOnline Empresa y BanescoMóvil.

¿Cuáles son los nuevos montos?

Estos son los nuevos límites diarios según los canales y servicios:

BanescOnline
● Transferencias en Banesco: el límite para personas naturales y jurídicas será el saldo disponible en su cuenta.
● Transferencias a otros bancos:

Personas naturales: hasta Bs. 500.000 diarios.
Personas jurídicas: hasta Bs. 15.000.000 diarios.

BanescOnline Empresa
● Transferencias en Banesco: el límite es el saldo disponible en la cuenta.
● Transferencias a otros bancos: hasta Bs. 15.000.000 diarios.

Banca Móvil Banesco

● Transferencias en Banesco: El límite para personas naturales y jurídicas será el saldo disponible en su cuenta.
● Transferencias a otros bancos:

Personas naturales: hasta Bs. 500.000 diarios
Personas jurídicas: hasta Bs. 10.000.000 diarios.

Banesco PagoMóvil
● Pagos a terceros en Banesco (App y BanescOnline): el saldo disponible en la cuenta.
● Pagos a terceros en otros bancos (App y BanescOnline): Bs 200.000 diarios.
● Pagos a terceros en Banesco (SMS y Bot Telegram): monto máximo por operación: Bs 12.000 diarios.
● Pagos a terceros en otros bancos SMS: Bs.12.000 diarios.
● Cobro de comercios a personas en Banesco (C2P): Bs 200.000 diarios.

