Banesco aumenta los límites diarios de sus canales digitales

Banesco Banco Universal aumentó los límites diarios en todos sus canales digitales. Los nuevos montos aplican para las transferencias entre cuentas Banesco, a otros bancos nacionales y al servicio de banca móvil.
En una nota de prensa, la entidad bancaria 100% venezolana, informó que el incremento de los límites diarios será para las operaciones que se ejecutan a través de sus canales BanescOnline, BanescOnline Empresa y BanescoMóvil.
¿Cuáles son los nuevos montos?
Estos son los nuevos límites diarios según los canales y servicios:
BanescOnline
● Transferencias en Banesco: el límite para personas naturales y jurídicas será el saldo disponible en su cuenta.
● Transferencias a otros bancos:
Personas naturales: hasta Bs. 500.000 diarios.
Personas jurídicas: hasta Bs. 15.000.000 diarios.
BanescOnline Empresa
● Transferencias en Banesco: el límite es el saldo disponible en la cuenta.
● Transferencias a otros bancos: hasta Bs. 15.000.000 diarios.
Banca Móvil Banesco
● Transferencias en Banesco: El límite para personas naturales y jurídicas será el saldo disponible en su cuenta.
● Transferencias a otros bancos:
Personas naturales: hasta Bs. 500.000 diarios
Personas jurídicas: hasta Bs. 10.000.000 diarios.
Banesco PagoMóvil
● Pagos a terceros en Banesco (App y BanescOnline): el saldo disponible en la cuenta.
● Pagos a terceros en otros bancos (App y BanescOnline): Bs 200.000 diarios.
● Pagos a terceros en Banesco (SMS y Bot Telegram): monto máximo por operación: Bs 12.000 diarios.
● Pagos a terceros en otros bancos SMS: Bs.12.000 diarios.
● Cobro de comercios a personas en Banesco (C2P): Bs 200.000 diarios.
También puede leer: GOL prevé llevar a 85% la tasa de ocupación de su vuelo Sao Paulo-Caracas en seis meses