Banesco publica su balance social del primer semestre de 2025

Banesco Banco Universal -cuya política de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad tiene como pilares el fomento a la educación, la salud y la inclusión financiera de los venezolanos- recientemente publicó su Balance Social correspondiente al segundo trimestre de 2025.

Hasta la fecha, la entidad bancaria destinó 74,5% de su inversión social a beneficios sociales no contractuales con sus colaboradores. Estos beneficios están relacionados con la salud, la alimentación, actividades de voluntariado corporativo y compromisos asociados al contrato colectivo.

El monto restante de la inversión social (25,5%) ha sido destinado al impulso y acompañamiento de programas e iniciativas de responsabilidad social dirigidos al público externo, destacó la entidad en nota de prensa.

«La relación de una empresa con la sociedad donde opera está enmarcada por la responsabilidad social con su entorno. Cada empresa tiene el compromiso de retribuir a la comunidad el apoyo que recibe su gestión, con el propósito de contribuir al bienestar social. Esta relación tiene, además, el compromiso de ser transparente», comentó Marco Tulio Ortega Vargas, presidente de la Junta Directiva de Banesco Banco Universal.

Agregó «que en Banesco asumimos con responsabilidad la publicación del balance social para hacer pública nuestra inversión de acuerdo a la política de RSE de la institución».

Dimensión externa

De total del monto destinado en el primer semestre a programas relacionados con la educación, salud, infraestructura y cultura de impacto externo, destaca su aporte a acciones formativas (39,5%). Resalta el plan de becas de la Universidad Católica Andrés Bello, el proyecto de alfabetización digital para jóvenes de la Asociación Venezolana para el Síndrome de Down, así como al Programa de Formación de Microempresarios de Banesco.

En términos de salud y atención de la infancia, la entidad bancaria invirtió 22,1% para los programas que adelanta Fundana, la Asociación Civil de Red de Casa Don Bosco, Fundación Amigos de San Juan de Dios y Senos Ayuda.

También en materia de asistencia y solidaridad social, Banesco donó 100.000 dólares a la Cruz Roja, para la atención de familias en los estados Mérida, Barinas, Apure y Zulia, como parte del plan nacional de respuesta de la organización ante las afectaciones en el país.

En materia cultural, 14,8% del presupuesto social se destinó a la publicación de nuevos títulos incluidos en la Biblioteca Digital Banesco y la ejecución de concursos literarios como forma de expresión, siendo el caso del Concurso Nacional de Poesía Joven Rafael Cadenas y el Premio Lo Mejor de Nos.

Los balances sociales de Banesco se pueden consultar en su página web.