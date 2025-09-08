Bank of America prevé alza de hasta 15% en comisiones de banca de inversión

Bank of America (BofA) anticipa que sus comisiones de banca de inversión crecerán entre un 10% y un 15% en el tercer trimestre respecto al año pasado, según adelantó este lunes su director financiero, Alastair Borthwick, en una conferencia con inversores.

El ejecutivo señaló que los ingresos comerciales de la división de mercados también aumentarán alrededor de 5%, lo que marcaría el decimocuarto trimestre consecutivo de crecimiento.

El repunte en la actividad de fusiones y adquisiciones, que han alcanzado los 2,6 billones de dólares en los primeros siete meses del año —el mayor nivel desde 2021—, ha sostenido el negocio. “Las comisiones han crecido entre un 10% y un 15%, nosotros estaremos en línea con eso, quizá lo hagamos ligeramente mejor”, dijo Borthwick.

El optimismo empresarial en torno a la inteligencia artificial ha compensado la incertidumbre por los aranceles estadounidenses, añadió.

Un consumidor aún resiliente

En el negocio minorista, el banco ve a los consumidores “resilientes”, con mayor gasto en tarjetas de crédito y menor morosidad de largo plazo. La calidad de los activos se mantiene estable, salvo en el sector inmobiliario comercial.

Borthwick detalló que los ingresos netos por intereses crecerán entre 6% y 7% en 2025, gracias al aumento de los pagos de intereses y la revalorización de activos a tasa fija. Para el cuarto trimestre, BofA prevé ingresos netos por intereses de entre 15.500 y 15.700 millones de dólares, y espera un nuevo incremento en 2026.

El banco celebrará además el próximo 5 de noviembre su primer Día del Inversor en más de una década, para presentar su hoja de ruta de crecimiento.

