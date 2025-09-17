Bank of America eleva su salario mínimo en EEUU a 25 dólares por hora

Bank of America anunció este miércoles que aumentará el salario mínimo por hora de sus empleados en Estados Unidos a 25 dólares, medida que eleva el ingreso anual de un trabajador a tiempo completo a más de 50.000 dólares. La decisión entrará en vigor a comienzos de octubre y se aplicará tanto a empleados a tiempo completo como a tiempo parcial.

La entidad financiera destacó que esta medida forma parte de un proceso que inició hace varios años, cuando el mínimo se ubicaba por debajo de los 15 dólares la hora. Desde 2017, el salario inicial en Bank of America ha aumentado en más de 20.000 dólares anuales.

Sheri Bronstein, directora de Recursos Humanos del banco, señaló que el incremento busca reforzar las oportunidades de carrera para los trabajadores: «Nuestra sólida y creciente remuneración inicial brinda a nuestros compañeros la posibilidad de construir una carrera a largo plazo en Bank of America».

Beneficios y programas adicionales

Además del aumento salarial, la compañía ofrece programas de desarrollo profesional, asistencia educativa y beneficios sociales. Entre ellos destacan:

Hasta 26 semanas de licencia parental, de las cuales 16 son totalmente pagadas.

Un programa de excedencias remuneradas de 4 a 6 semanas según la antigüedad.

Cobertura en planes de salud que incluye visitas médicas sin costo, medicamentos preventivos y atención virtual.

Apoyo para el cuidado de niños y adultos, además de reembolsos en gastos de guardería para empleados elegibles.

La institución indicó que el 97% de sus empleados ha recibido compensaciones adicionales desde 2017, en su mayoría en acciones restringidas del banco, por un valor acumulado de 5.800 millones de dólares.

Reconocimiento externo

Bank of America ha sido incluido en varias clasificaciones de empleadores en Estados Unidos, como la lista de Fortune de las 100 mejores compañías para trabajar durante siete años consecutivos, y el listado de LinkedIn sobre las principales empresas del país.

Con este ajuste, la entidad se suma a los grandes bancos de Wall Street que han optado por elevar el salario mínimo de su plantilla en un escenario marcado por la inflación y el debate sobre el costo de vida en Estados Unidos.