Banxico recorta tasa de interés a 7,75%

El Banco de México (Banxico) decidió este jueves reducir en 25 puntos base su tasa de interés de referencia, llevándola de 8,00% a 7,75%, con efecto a partir del 8 de agosto. La decisión fue adoptada por mayoría de su Junta de Gobierno, con un voto en contra que favorecía mantener el nivel previo.

En su anuncio de política monetaria, Banxico explicó que la medida responde a la disminución reciente de la inflación general, al comportamiento del tipo de cambio y a la persistente debilidad de la actividad económica nacional. También señaló que los riesgos globales, incluyendo las tensiones comerciales y los cambios en la política económica de Estados Unidos, continúan generando incertidumbre sobre las perspectivas inflacionarias.

Inflación general a la baja, subyacente estable

La inflación general anual se redujo de 4,51% en junio a 3,51% en julio, impulsada principalmente por la caída en el componente no subyacente. En contraste, la inflación subyacente —que excluye los precios más volátiles— se mantuvo prácticamente sin cambios, al pasar de 4,20% a 4,23% en el mismo período.

Banxico advirtió que, aunque las proyecciones de inflación general se mantuvieron prácticamente sin cambios, las expectativas para el cierre de 2025 aumentaron, y el balance de riesgos sigue mostrando un sesgo al alza. Entre los factores que podrían elevar la inflación, el banco central mencionó la posible depreciación cambiaria, presiones de costos, y efectos de políticas comerciales o conflictos geopolíticos. Entre los riesgos a la baja, citó una posible desaceleración económica mayor a la prevista y menores presiones por el tipo de cambio.

También puede leer: La inflación en México modera su paso en julio y se ubica en 3,51% anual

Actividad económica crece, pero persiste la debilidad estructural

En el segundo trimestre de 2025, la economía mexicana mostró un crecimiento superior al del trimestre previo, según estimaciones oportunas del PIB. Sin embargo, Banxico considera que persisten condiciones de holgura en la economía, en parte por la debilidad que ha venido registrando.

En los mercados financieros, las tasas de los valores gubernamentales mexicanos descendieron en distintos plazos y el tipo de cambio del peso frente al dólar se mantuvo sin una tendencia definida.

La Junta de Gobierno afirmó que valorará ajustes adicionales a la tasa de referencia con base en la trayectoria de la inflación y otros indicadores económicos relevantes. Reiteró que la política monetaria buscará mantener condiciones consistentes con la convergencia de la inflación al objetivo de 3% en el mediano plazo, meta que se espera alcanzar hacia el tercer trimestre de 2026.