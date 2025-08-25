Banco de México celebra su centenario con moneda de plata y billetes conmemorativos

El Banco de México (Banxico) conmemora este 25 de agosto de 2025 su primer centenario con la emisión de una moneda de plata y billetes conmemorativos, ambos de curso legal y circulación limitada.

La moneda, acuñada por la Casa de Moneda de México, tiene un valor facial de 10 pesos y contiene dos onzas troy de plata pura (ley 0.999). En el anverso luce el Escudo Nacional en relieve rodeado de emblemas históricos, mientras que en el reverso aparece el edificio principal de Banxico junto a la leyenda “Centenario de la Fundación del Banco de México”.

Según el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2025, la pieza es circular, con un diámetro de 48 mm, canto estriado y peso de 62.2 gramos. La emisión será limitada y estará disponible a través de distribuidores autorizados, como la Casa de Moneda y el Museo Interactivo de Economía.

En paralelo, entrarán en circulación billetes especiales que mantendrán su validez como medio de pago y coexistirán con los ya vigentes. En el anverso llevarán la leyenda “100 Aniversario 1925-2025” bajo el monograma y el texto Banco de México. Los usuarios podrán obtenerlos en instituciones bancarias mediante canje por su valor nominal.

Fundado en 1925, Banxico ha tenido como misión preservar el poder adquisitivo de la moneda y garantizar la estabilidad del sistema financiero. En cien años, se ha consolidado como un pilar de la economía mexicana, influyendo en la política monetaria, la regulación bancaria y la confianza en el peso.

También puede leer: Inversión extranjera en México marca récord de $34.265 millones al segundo trimestre

Sheinbaum encabeza la conmemoración

Durante la ceremonia oficial, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó la solidez de la economía mexicana gracias a la coordinación entre Banxico, la Secretaría de Hacienda y la banca privada. No obstante, advirtió que el país enfrenta el reto de hacer su sistema financiero más competitivo y accesible, ya que México se mantiene entre las economías con menor nivel de crédito en proporción a su PIB.

Sheinbaum recordó que millones de familias, emprendedores y pequeñas empresas siguen teniendo dificultades para acceder al financiamiento. También destacó que las recientes decisiones de Banxico, como la reducción de la tasa de interés, han permitido mantener la estabilidad sin frenar la inversión extranjera directa, incluso en un entorno internacional marcado por la incertidumbre.

La mandataria subrayó que controlar la inflación es también una tarea social, ya que impacta con mayor fuerza a los hogares de menores ingresos. En este sentido, reconoció a Banxico como garante de estabilidad y soberanía económica, al proteger el poder adquisitivo de las familias y dar certidumbre en tiempos de crisis.

Finalmente, valoró el impacto del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), que ha ayudado a contener los precios de los productos básicos. “En los últimos años hemos demostrado que es posible crecer con justicia, colocando el bienestar en el centro de la política económica”, afirmó, al destacar la reducción de la pobreza y la desigualdad en el país.

Con información de El Economista