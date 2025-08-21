Inflación subyacente divide al Banco de México en medio de recortes de tasas

La persistencia de la inflación subyacente se convirtió en un punto de fricción dentro de la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico), a pesar de que el instituto central acumula un ciclo de 10 recortes en su tasa de referencia desde marzo de 2024.

El subgobernador Jonathan Heath reiteró en la más reciente decisión monetaria, del 7 de agosto, su postura en contra de continuar con los recortes. En la minuta número 118, Heath advirtió que el retroceso en la inflación general responde únicamente a factores transitorios del componente no subyacente.

“La reducción que se ha observado hasta ahora de la brecha de inflación se explica en su totalidad por ajustes fácilmente reversibles del componente no subyacente”, señaló.

Agregó que la revisión al alza en el pronóstico de la inflación subyacente “sugiere que se ha subestimado su persistencia”.

Diez recortes desde 2024

El Banco de México redujo en agosto la tasa de interés de referencia a 7,75%, con un recorte de 25 puntos base aprobado por mayoría de 4 a 1. Fue la segunda votación consecutiva en la que Heath se pronunció por mantener la tasa sin cambios.

El ciclo de relajamiento inició en marzo de 2024, cuando la tasa se ubicaba en 11,25%, y ha acumulado nueve recortes consecutivos. Los cuatro previos habían sido de 50 puntos base, lo que hace del ajuste de agosto el primero en moderar el ritmo.

La inflación subyacente —que excluye bienes y servicios de alta volatilidad, como energéticos o productos agropecuarios— es observada por Banxico como la medida más confiable para identificar presiones de precios de largo plazo.

