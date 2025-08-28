Dirigentes del BCE divididos sobre riesgos inflacionarios

Los responsables de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) mostraron visiones encontradas sobre los riesgos para la inflación durante su reunión de julio, según revelan las actas publicadas este jueves. Mientras algunos consejeros subrayaron que el alza de las expectativas de crecimiento e inflación apunta a una recuperación más sólida de lo anticipado, otros advirtieron que la apreciación del euro y la moderación de los precios de la energía podrían contener las presiones inflacionarias.

El debate se produce en un contexto de mayor resiliencia de la economía de la zona euro frente a la incertidumbre comercial generada por los aranceles de Estados Unidos.

Los datos recientes han sorprendido al alza y las previsiones privadas mantienen el crecimiento en niveles similares a los previos a las medidas arancelarias, con un repunte más marcado hacia 2027. En contraste, las proyecciones para la economía estadounidense han sido recortadas para 2025 y 2026, lo que ha reforzado la divergencia entre ambas regiones.

Euro en alza y mercados más optimistas

Los mercados financieros han reaccionado con optimismo: la volatilidad se redujo tras el repunte de abril y el euro ha alcanzado los 1,18 dólares, impulsado por la percepción de un mejor desempeño relativo de la eurozona. Este movimiento ha llevado a los inversores a demandar coberturas contra una posible depreciación adicional del dólar.

En el ámbito bursátil, los índices europeos, liderados por el DAX alemán, han superado con holgura al S&P 500 estadounidense, aún rezagado en lo que va de año. En la renta fija, los diferenciales de deuda soberana de la zona euro permanecen estables en niveles bajos, contrastando con la presión al alza sobre los rendimientos a 30 años en Estados Unidos, Reino Unido y Japón.

De cara a la política monetaria, los mercados descuentan un último recorte de 25 puntos básicos antes de fin de año, con la expectativa de que el BCE inicie una normalización gradual en la segunda mitad de 2026.