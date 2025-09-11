El BCE mantiene sus tipos de interés y prevé inflación en torno al 2%

BCE

El Banco Central Europeo (BCE) decidió este jueves mantener sin cambios sus tres tipos de interés oficiales. La facilidad de depósito se mantiene en el 2%, las operaciones principales de financiación en el 2,15% y la facilidad marginal de crédito en el 2,40%.

Según el Consejo de Gobierno, la inflación se encuentra próxima al objetivo del 2% a medio plazo y las proyecciones actualizadas apenas difieren de las publicadas en junio. Los expertos del BCE prevén que la inflación general se sitúe, en promedio, en el 2,1% en 2025, el 1,7% en 2026 y el 1,9% en 2027. La inflación subyacente (sin energía ni alimentos) se ubicaría en el 2,4% en 2025, el 1,9% en 2026 y el 1,8% en 2027.

Proyecciones de crecimiento

En materia de actividad económica, el BCE estima un crecimiento del 1,2% en 2025, superior al 0,9% previsto en junio. Para 2026, el pronóstico se reduce al 1%, mientras que en 2027 se mantiene en el 1,3%.

El Consejo reiteró que sus decisiones seguirán siendo “dependientes de los datos”, valorando en cada reunión la evolución de la inflación, los riesgos asociados y el grado de transmisión de la política monetaria. No se compromete, por tanto, con una senda predeterminada de tipos.

Respecto al programa de compras de activos (APP) y al programa de emergencia frente a la pandemia (PEPP), el BCE informó que los balances continúan reduciéndose de forma gradual, tras haber cesado las reinversiones de los valores que van venciendo.

