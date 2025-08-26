Banco Central de Argentina endurece la política monetaria

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a endurecer las condiciones monetarias este martes al elevar el porcentaje de encajes remunerados que los bancos deben integrar, en un intento por contener la liquidez y sostener la próxima licitación de deuda en pesos. La medida llega en medio de un escándalo político que salpica al presidente libertario Javier Milei y amenaza con debilitar aún más al oficialismo a dos meses de las elecciones legislativas.

Se trata del tercer ajuste de encajes en pocas semanas, aunque esta vez con un incentivo adicional: las entidades podrán cumplir parte de esa obligación mediante la compra de títulos públicos en pesos que el Tesoro ofrecerá en la licitación del miércoles. El Ministerio de Economía enfrenta vencimientos por unos 7,7 billones de pesos y busca captar fondos a través de tres Lecaps, dos letras Tamar y otros dos instrumentos atados al dólar.

Escándalo político y mercados en tensión

El trasfondo de la medida es un clima político convulso. La Justicia investiga supuestas coimas en la Administración Nacional de Discapacidad (ANDIS), un caso que complica la imagen de Milei y que, según analistas, erosiona la confianza en un Gobierno que había hecho de la lucha contra la corrupción una de sus banderas.

“La tensión política y las sospechas de sobornos son crecientes, lo que afecta la credibilidad del presidente y acelera la salida de capitales”, señaló un analista de la banca extranjera.

Los mercados financieros reflejan el nerviosismo: el índice líder S&P Merval retrocedía 1% hacia las 14:00 GMT, tras hundirse 4% el lunes. El peso mayorista, que el inicio de la semana había sufrido una fuerte depreciación del 3,08%, mostraba el martes una leve recuperación de 0,59% a 1.355 por dólar.

Apretón monetario con mirada en la deuda

El Grupo SBS explicó que el BCRA elevó los encajes en 3,5 puntos porcentuales, con la posibilidad de integrarlos con títulos del Tesoro adquiridos en la licitación primaria y con un plazo no menor a 60 días. Además, aumentó en 2 puntos porcentuales el porcentaje de depósitos a la vista en pesos que pueden ser encajados también con títulos públicos.

El objetivo es claro: absorber pesos, sostener la colocación de deuda local y enviar una señal de disciplina monetaria. Sin embargo, el trasfondo político agrega volatilidad. Con el Congreso en juego en octubre, Milei busca ampliar su base legislativa, pero el ruido judicial y financiero amenaza con restarle capital político en un momento clave.

Con información de Reuters