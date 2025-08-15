Banco Central de Perú mantiene la tasa de interés en 4,50%

agosto 14, 2025 8:50 PM
Peru

El Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) decidió mantener su tasa de interés de referencia en 4,50%, señalando que cualquier ajuste futuro dependerá de la evolución de la inflación y sus determinantes.

En julio, la inflación mensual fue de 0,23%, mientras que la inflación sin alimentos y energía se ubicó en 0,18%. Ambas tasas interanuales se mantuvieron en 1,7%, en el tramo inferior del rango meta. Las expectativas de inflación a 12 meses descendieron de 2,3% en junio a 2,2% en julio, permaneciendo dentro de la banda objetivo.

El BCRP prevé que la inflación general y la subyacente se mantendrán cerca del 2% en el horizonte de proyección, con un repunte gradual hacia el centro del rango meta. A nivel interno, los indicadores de actividad y expectativas empresariales mostraron recuperación en julio y, en su mayoría, se situaron en terreno optimista, en línea con un crecimiento cercano al potencial.

En el frente externo, el Banco Central advirtió que las perspectivas de la economía global se han debilitado por las restricciones comerciales y la incertidumbre sobre su impacto, lo que mantiene la volatilidad en los mercados financieros.

En la misma sesión, el Directorio estableció en 2,50% la tasa para depósitos overnight y en 5,00% anual las operaciones de reporte y créditos de regulación monetaria, con la posibilidad de tasas superiores según el monto y frecuencia de las operaciones.

La próxima reunión para evaluar el Programa Monetario se celebrará el 11 de septiembre de 2025.

