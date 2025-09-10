BID es el primer multilateral en emitir bonos sociales en la Bolsa de Colombia

BID Invest, el vehículo para el sector privado del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó su primera emisión y colocación de bonos sociales en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).

Con esta operación, BID Invest se convirtió en el primer organismo multilateral en realizar una emisión de estas características en el mercado colombiano, como parte de un programa de emisión y colocación que tiene importantes recursos disponibles.

El cupo total del programa es de $3 billones, y habilita la emisión de bonos ordinarios, bonos verdes, bonos sostenibles y bonos sociales, fortaleciendo la oferta de deuda temática en el país, según indicó la BVC.

Esto quiere decir que, tras la emisión y colocación ejecutada este martes, al BID Invest le queda un cupo de $2,9 billones para futuras operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia.

Andrés Restrepo, gerente general de la Bolsa de Colombia, resaltó que esta transacción «amplía las alternativas de inversión responsable y canaliza recursos hacia proyectos con alto impacto social, incluyendo el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, fundamentales para el crecimiento económico y la generación de empleo».

Agregó que con operaciones como esta, se demuestra que el mercado colombiano está preparado para atraer emisiones internacionales de gran relevancia para el país.

Detalles de la emisión

Al entregar los resultados, Orlando Ferreira, director general de Finanzas y Administración de BID Invest expresó que acceder a esta financiación en moneda local es esencial para los objetivos sociales de la entidad.

Esta primera emisión se adjudicó por un monto de $100.000 millones, con un plazo de tres años, y con una sobredemanda de 1,1 veces. Entre las características de la emisión se destaca que se realizó con una tasa fija del 9,94 % efectivo anual (E.A.).

Los recursos se destinarán a financiar proyectos con alto impacto social en Colombia, enfocados en el financiamiento de pymes, consideradas como un motor del desarrollo económico del país.

En términos generales, en lo corrido de 2025 el mercado de deuda local ha registrado emisiones por más de $1,6 billones, colocados a través de más de 20 operaciones. De este total, tres emisiones han tenido etiqueta social, sumando la que acaba de ejecutar BID Invest.

Con información de Valora Analitik