Bitcoin cae tras venta masiva y arrastra a Ethereum y XRP en un “flash crash”

Las principales criptomonedas retrocedieron este domingo después de que una liquidación de miles de millones de dólares en Bitcoin desencadenara un desplome relámpago en cuestión de minutos.

Bitcoin pasó de 114.000 a 110.000 dólares en la tarde, tras la venta de 24.000 BTC —más de 2.700 millones de dólares— realizada por una “ballena”, según el investigador on-chain Sani. Pese a la operación, el inversor aún controla 152.874 BTC distribuidos en varias direcciones.

El movimiento sacudió al mercado de derivados: en las últimas 12 horas se produjeron liquidaciones por más de 562 millones de dólares, de las cuales 426 millones correspondieron a posiciones largas. Al mismo tiempo, el interés abierto de Bitcoin aumentó 1,74 % en 24 horas; con el precio a la baja, ese repunte sugiere la apertura de nuevas posiciones cortas.

El indicador de sentimiento del mercado, el Índice de Miedo y Codicia de las Criptomonedas, se mantuvo en terreno “Neutral” pese a la volatilidad, reflejando la ausencia de pánico generalizado entre los inversores.

El impacto se extendió al resto del ecosistema. Ethereum cayó por debajo de 4.700 dólares tras haber marcado más temprano un máximo histórico de 4.953,73 dólares. XRP, por su parte, retrocedió desde un máximo intradía de 3,12 dólares hasta situarse por debajo de 3 dólares.

La capitalización total del mercado de criptoactivos se ubicó en 3,92 billones de dólares, un descenso del 2,14 % en las últimas 24 horas. La fotografía del día deja un mensaje claro: la creciente sensibilidad del mercado a grandes movimientos de oferta puede amplificar la volatilidad, incluso en sesiones dominicales tradicionalmente más delgadas en liquidez.

Con información de Benzinga