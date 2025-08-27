Las secuelas de Jackson Hole sacuden al mercado cripto

La reciente intervención del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole dejó huellas inmediatas en el mercado de criptomonedas. Bitcoin registró una fuerte caída tras varios días de subidas, en un escenario marcado por volatilidad y sensibilidad extrema a las señales de política monetaria.

Analistas destacan que el discurso de Powell reforzó la percepción de que la Fed ya no actúa como un actor meramente técnico y neutral. Cada mensaje es leído en clave política, lo que amplifica la reacción de los mercados. En el caso de Bitcoin, cualquier referencia a la trayectoria de tasas de interés puede impulsar compras masivas o ventas abruptas.

El desplome de la criptomoneda se intensificó cuando un gran tenedor liquidó más de 24.000 BTC, valorados en miles de millones de dólares. La operación aceleró las caídas y provocó fuertes liquidaciones en el mercado de derivados, con posiciones largas particularmente afectadas. Al mismo tiempo, se registraron salidas de capital de fondos cotizados vinculados a Bitcoin, que en días recientes superaron los mil millones de dólares.

Corrección tras el entusiasmo

Antes del simposio, el mercado había reaccionado con optimismo a la expectativa de que la Fed aplicará un recorte de tasas en septiembre. Ese escenario impulsó a Bitcoin por encima de los 117.000 dólares y llevó a Ethereum a marcar nuevos máximos históricos. Sin embargo, la corrección posterior muestra lo frágil que sigue siendo la confianza de los inversores, especialmente ante niveles elevados de apalancamiento.

La reacción al discurso de Powell confirma que el mercado cripto continúa estrechamente ligado al rumbo de la política monetaria de Estados Unidos. Mientras persistan señales mixtas y elevada exposición a riesgo institucional, los analistas anticipan que la volatilidad seguirá siendo la norma en los próximos meses.

Con información de Bloomberg en Línea