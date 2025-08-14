Bitcoin marca nuevo récord histórico y supera los $123.500

Bitcoin alcanzó este miércoles un nuevo máximo histórico, en sintonía con el repunte de las acciones en Wall Street y un renovado apetito por el riesgo en los mercados internacionales.

La criptomoneda superó los 123.500 dólares en la noche neoyorquina, rebasando el récord previo de USD 123.205 fijado el 14 de julio. El hito se produjo pocas horas después de que el S&P 500 cerrara en su propio récord por segunda sesión consecutiva.

El ascenso de Bitcoin ha sido sostenido durante gran parte del último año, favorecido por un clima legislativo más benigno en Washington y el respaldo del presidente Donald Trump a la industria cripto. Empresas cotizadas, encabezadas por MicroStrategy de Michael Saylor, han incrementado sus reservas del activo digital como parte de una estrategia corporativa que se expande a competidores más pequeños y a otras criptomonedas como Ether.

Analistas destacan que este movimiento coordinado refleja la interconexión creciente entre los mercados especulativos y los índices bursátiles de referencia. “Las criptomonedas se han correlacionado positivamente con las acciones, siendo la relación más fuerte para ETH que para BTC”, señaló Chris Newhouse, director de investigación de Ergonia.

El avance de Ether responde a una demanda sólida por parte de tesorerías corporativas recientemente activas, mientras que Bitcoin se ha beneficiado de flujos constantes hacia fondos cotizados (ETF) incluso frente a resistencias técnicas.

“La combinación de una inflación moderada, expectativas crecientes de recortes de tasas y una participación institucional sin precedentes a través de ETFs ha generado un fuerte impulso”, afirmó Ben Kurland, CEO de DYOR. “Lo que diferencia esta vez es la madurez de la demanda: ya no se trata solo de euforia minorista, sino de compras estructurales de gestores de activos, empresas y hasta emisores soberanos”.

Con información de Bloomberg en Línea