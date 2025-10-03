Bitcoin supera los 120.000 dólares y reaviva el entusiasmo del mercado cripto

El Bitcoin volvió a colocarse en el centro de la conversación financiera. A las 9:06 de la mañana (hora de Venezuela) cotiza en torno a 120.349 dólares, un nivel que refuerza el ánimo de los inversionistas en los primeros días de septiembre, luego de un agosto que dejó saldos mayoritariamente positivos para el mercado cripto.

Durante el mes pasado, el BTC mostró una recuperación sostenida: dejó atrás la lateralidad de julio y encadenó varias sesiones al alza apoyado en mayores entradas de capital a fondos cotizados y un repunte en el apetito por activos de riesgo. Según datos recopilados por agencias como Bloomberg y Reuters, el avance mensual estuvo en torno al 8%, con retrocesos puntuales, pero sin romper la tendencia ascendente.

Septiembre, por ahora, parece darle continuidad a ese impulso. El desafío para Bitcoin será mantenerse con firmeza por encima de los 120.000 dólares, una zona que varios analistas consideran clave. Si logra consolidarla, no se descarta una escalada hacia los 125.000, en especial si mejoran las condiciones de liquidez o repunta el interés institucional.

Ethereum sigue el ritmo, pero con más prudencia

El desempeño de Ethereum ha sido menos contundente. Actualmente se mueve en torno a los 4.480 dólares, después de un agosto más volátil que el de Bitcoin. Aunque el ether también registró ganancias mensuales, tuvo caídas más pronunciadas, llegando incluso a tocar la franja de los 3.900 dólares en momentos de presión vendedora.

Firmas como Citi mantienen un objetivo de precio cercano a 4.300 dólares para finales de año, pero advierten que buena parte del repunte reciente no ha estado acompañado por un aumento significativo en la actividad de la red o el ecosistema DeFi. Es decir, el mercado parece apostar por el token, aunque todavía con reservas.

¿Qué viene ahora?

Bitcoin llega con ventaja: tiene el impulso técnico y el ánimo del mercado a su favor.

llega con ventaja: tiene el impulso técnico y el ánimo del mercado a su favor. Ethereum necesita mostrar más fundamentos para no quedarse rezagado si el rally continúa.

necesita mostrar más fundamentos para no quedarse rezagado si el rally continúa. Ambos activos siguen expuestos a giros bruscos por factores macroeconómicos, especialmente decisiones de la Reserva Federal o tensiones geopolíticas.

Por ahora, los números hablan claro: el mercado cripto arrancó septiembre encendido… y todos miran si el fuego se mantiene o si vuelve el humo de la cautela.