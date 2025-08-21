Bitcoin y Ethereum rebotan pese a señales de la Fed sobre tasas de interés

agosto 21, 2025 7:14 AM
Foto: Pixabay

Las principales criptomonedas registraron un repunte este miércoles, incluso después de que las minutas de la Reserva Federal (Fed) enfriaran las expectativas de recortes de tasas de interés en el corto plazo.

Ethereum se destacó con una subida en su cuota de mercado, que alcanzó el 13,4 %, su nivel más alto desde noviembre de 2024. En contraste, la dominancia de Bitcoin retrocedió al 58,6 %, reflejando un mayor apetito de los inversionistas por el activo digital rival.

El movimiento se produjo en medio de un entorno de incertidumbre monetaria, ya que las actas de la Fed sugieren que los responsables de política no se apresuran a flexibilizar las condiciones financieras. Pese a ello, el mercado cripto mostró resiliencia y logró mantener el impulso alcista.

Analistas señalan que la dinámica podría estar vinculada tanto al interés renovado en Ethereum como a la búsqueda de diversificación frente a la volatilidad de Bitcoin, en un contexto en el que las decisiones de la Fed continúan marcando el ritmo de los mercados financieros.

Con información de Benzinga 

