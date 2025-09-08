Bolsa de Buenos Aires se hunde 12,4% tras la derrota electoral de Milei

La Bolsa porteña inició la semana con un desplome histórico luego del revés electoral sufrido por Javier Milei en las legislativas de la provincia de Buenos Aires, el distrito más poblado e influyente del país.

El índice S&P Merval abrió este lunes con una baja del 12,47%, hasta ubicarse en 1.748.597,96 unidades, mientras que el S&P General BYMA retrocedió un 12,38%, para quedar en 74.466.009 puntos.

El golpe político

El oficialismo de Milei, representado por La Libertad Avanza (LLA), sufrió una dura derrota frente al peronismo en los comicios del domingo. El resultado fue leído por los mercados como un debilitamiento de la capacidad del presidente para impulsar en el Congreso sus reformas económicas de corte liberal, entre ellas los proyectos de ajuste fiscal y desregulación.

La provincia de Buenos Aires, con casi el 40% del electorado argentino, funciona como termómetro político y su resultado suele marcar la viabilidad de los gobiernos nacionales.

Reacción de los inversores

El fuerte castigo en la Bolsa refleja la incertidumbre sobre el rumbo económico y la posibilidad de que el programa de Milei quede trabado en el Congreso. Analistas señalaron que, tras el revés, aumentan las dudas sobre la continuidad de la agenda de reformas estructurales, clave para estabilizar la economía.

En el mercado paralelo, operadores no descartan una mayor presión sobre el dólar y los bonos soberanos, activos que ya venían mostrando elevada volatilidad.

La economía argentina atraviesa un cuadro frágil, con inflación aún por encima del 150% interanual, reservas internacionales en niveles bajos y un clima social tenso por el ajuste.

En ese contexto, los resultados electorales reconfiguran el tablero político y vuelven a dejar al mercado en modo cautela, a la espera de señales concretas del Gobierno sobre cómo logrará sostener su plan económico sin mayorías legislativas.

