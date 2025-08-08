Bolsa de Caracas acorta plazo para liquidar los certificados de financiamiento bursátil

Ahiana Figueroa | Finanzas Digital

La Bolsa de Valores de Caracas (BVC) acortó el plazo para liquidar los certificados de financiamiento bursátil. Estos instrumentos que muestran un crecimiento en operaciones en los últimos meses, requiere de mayor agilidad en sus negociaciones. Es así como, a partir del lunes 11 de agosto se liquidarán el mismo día, siempre y cuando el registro sea antes de las 11 de la mañana.

«El equipo técnico de la Gerencia de Mercado de la Bolsa culminó una batería de pruebas para reducir aún más el tiempo de espera para el registro de negociación de los certificados de financiamiento bursátil. Anteriormente el plazo era de 48 horas y luego pasó a 24 horas. Sin embargo, los procedimientos de registro cambian a partir del lunes, y se permitirá el registro y negociación en una misma jornada, se trata de una transacción valor mismo día», informó José Grasso Vecchio, presidente de la BVC.

Destacó que el Mercado de otros bienes «muestra operaciones de aumento permanente». Señaló que se han transado 52 millones de dólares en los siete meses de 2025, versus los $23 millones de todo el 2024.

«Se han emitido 2.832 certificados de financiamiento bursátil cuyo valor subyacente proviene de la actividad comercial que realiza una persona natural o jurídica a través de pedidos, órdenes de compra y otros instrumentos comerciales. Hay toda una gama de operaciones más allá del factoring», dijo.

Las declaraciones de Grasso Vecchio se dieron durante el acostumbrado conversatorio denominado «Jueves de Bolsa» que se llevó a cabo en la sede de la institución este 7 de agosto. En esta oportunidad estuvieron invitados como ponentes representantes de la empresa Cashea, quienes aportaron su visión sobre lo que significa para ellos su presencia en el mercado de valores venezolano.

Para el presidente de la Bolsa de Caracas, Cashea es un participante importante del mercado. «Una solución para la familia y para los venezolanos. Ha demostrado capacidad de innovación. Estamos orgullosos de lo hecho en Venezuela».

Cashea en cifras

Cashea incursiona en el Mercado de otros bienes a través de la negociación de certificados bursátiles. De la mano del Grupo Bursátil Venezolano Casa de Bolsa mantiene el liderato al transar 95% del total acumulado hasta junio.

Ana Cristina González, gerente de Finanzas de la empresa, resaltó que la participación de Cashea en el mercado de valores tiene un rol importante en el desarrollo de los productos. Afirmó que permitió la expansión de la aplicación a través de la reinversión en tecnología, con la cual han podido democratizar y llevar el microfinanciamiento a más personas.

«Cashea no se va a quedar solo con el Mercado otros bienes, vamos a explorar otras alternativas en el mercado», dijo al ser consultada sobre la posibilidad de que la empresa abra su capital en el corro capitalino con una emisión de acciones.

Entre varias de las cifras que compartió Cashea en el conversatorio resaltan que en la plataforma se llevan a cabo 30 millones de operaciones, lo que significa más de una transacción por segundo. Igualmente, 7,8 millones de venezolanos son usuarios de la aplicación. Mientras que el ticket promedio de sus compras es de 80 dólares.

«Todas son personas naturales. Un punto importante es que los comercios afiliados a Cashea han logrado aumentar sus ventas entre 20% y 30%. Las personas jurídicas no forman parte de Cashea para financiarse, pero estamos estudiando cómo incorporarlos», dijo el consultor jurídico de la empresa, Ezequiel Zamora.

Informó Zamora que en estos momentos trabajan para ofrecer un producto para financiar el pago de la matrícula educativa, y que ya cuentan con varios aliados (colegios). «Con ello esperamos suplir una necesidad de financiamiento que tienen hoy las familias».

Destacó González, por su parte, que una de cada 100 personas incumplen con el pago de su deuda, lo que demuestra el bajo índice de siniestralidad en el sistema. «No captamos depósitos, no tenemos cuentas bancarias y creemos que somos aliados de los bancos. El crédito es algo de todos, tiene un concepto rotativo, es una alianza de empresas detrás de se crédito. Tenemos alianza con la banca venezolana», indicó González.