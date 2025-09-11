Bolsas europeas avanzan a la espera del BCE y datos de inflación en EEUU

Las bolsas europeas registraban ligeras alzas este jueves, en una jornada marcada por la expectativa de los inversores frente a la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) y la publicación de datos clave de inflación en Estados Unidos.

El BCE anunciará su veredicto sobre los tipos de interés a las 12:15 GMT, y aunque la mayoría de los economistas no anticipa cambios, la atención se centra en las palabras de la presidenta Christine Lagarde. Los mercados buscan señales sobre el rumbo de la política monetaria en un contexto de tensiones comerciales y políticas que afectan las perspectivas de crecimiento en Europa.

Kering y Covestro, protagonistas de la sesión

El sector de bienes personales y del hogar lideraba las ganancias en las bolsas, impulsado por Kering, que subía un 1,5%. El propietario de Gucci anunció que no completará la compra total de la marca italiana Valentino al menos hasta 2028, lo que reduce la presión de una operación costosa que había pesado sobre el grupo, fuertemente endeudado.

Por su parte, Covestro escalaba un 6,3% tras conocerse, según un artículo de Reuters, que el gigante energético estatal de Abu Dhabi, ADNOC, prepara medidas para responder a una investigación de la Unión Europea sobre subvenciones en su oferta de 14.700 millones de euros (17.190 millones de dólares) por la empresa alemana de plásticos.

Mirada en EE. UU.: inflación y Reserva Federal

Más tarde en la jornada, la atención de los inversores se trasladará a Estados Unidos, donde se publicará el índice de precios al consumo (IPC) de agosto. Los analistas prevén un repunte mensual de la inflación, aunque se considera poco probable que este dato altere las expectativas de un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal la próxima semana.

A las 07:11 GMT, el índice paneuropeo STOXX 600 subía un 0,1%, hasta los 553,03 puntos, con el sector de bienes personales y para el hogar a la cabeza, con un incremento del 0,5%.

Con información de Reuters