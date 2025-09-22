Bolsas europeas ceden tras nuevas tensiones en EEUU

Las bolsas europeas arrancaron la semana con el pie izquierdo, presionadas por la incertidumbre en el sector automovilístico y por el ruido político proveniente de Washington, mientras los inversores calibran el rumbo de la política monetaria de la Reserva Federal.

El STOXX 600, índice paneuropeo de referencia, operaba prácticamente plano este lunes, con descensos del 0,6% en España y del 0,5% en Alemania, arrastrados por los fabricantes de autos. Porsche y su matriz Volkswagen recortaron previsiones de beneficios tras posponer el lanzamiento de nuevos modelos eléctricos, golpeados por la débil demanda.

El ánimo global tampoco ofrecía demasiado apoyo: el MSCI World se mantenía sin cambios, mientras que en India el mercado retrocedía un 0,2%, después de que el gobierno estadounidense anunciara un nuevo arancel de 100.000 dólares a las empresas que tramiten visas H-1B. La medida supone un duro golpe para el sector tecnológico, que depende de ingenieros de India y China.

Inversores atentos a la Reserva Federal y a los datos de inflación

En el frente macro, los operadores siguen atentos de la Reserva Federal. Tras insinuar que la próxima etapa será de flexibilización gradual, el mercado descuenta hasta 44 puntos básicos de recortes en lo que resta del año. La atención se centrará en las intervenciones públicas de varios miembros del banco central esta semana, incluido el presidente Jerome Powell.

“Es el momento de que los banqueros centrales salgan y lo expliquen todo”, apuntó James Rossiter, estratega de TD Securities, quien espera que las declaraciones de los próximos días ayuden a afinar las expectativas del mercado. El viernes, el dato de inflación preferido de la Fed será otra pieza clave en ese rompecabezas.

También puede leer: Oro alcanza nuevo máximo histórico ante expectativas de recortes de tasas

Divisas, petróleo y oro: la foto de los mercados globales

En divisas, el dólar cedía un 0,2% hasta las 97,54 unidades, mientras el yen se estabilizaba en 147,87 por dólar, tras la reciente reunión del Banco de Japón. Los futuros de Wall Street también apuntaban a una apertura a la baja, con caídas del 0,2% en el S&P 500 y el Nasdaq.

En materias primas, el crudo subía levemente en medio de tensiones geopolíticas en Europa y Oriente Medio, y el oro volvía a brillar: sumaba un 1% y marcaba un nuevo récord en 3.719,65 dólares la onza.

Con información de Reuters