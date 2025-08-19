Bolsas europeas avanzan y el petróleo cae ante expectativa por cumbres sobre Ucrania

Las bolsas europeas subían este martes mientras el crudo retrocedía, en medio de la cautela de los inversores ante las implicaciones de las recientes conversaciones en la Casa Blanca sobre la guerra en Ucrania y la atención puesta en la próxima reunión de banqueros centrales en Jackson Hole.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el lunes a su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, que Washington respaldará la seguridad de Kiev en cualquier acuerdo de paz, aunque los detalles de la asistencia aún no se han precisado. Esta incertidumbre mantenía a los mercados en un tono prudente. El índice paneuropeo STOXX 600 ganó un 0,5%, tras leves pérdidas registradas en los mercados asiáticos, mientras los futuros de Wall Street operaban estables.

Sectores ganadores y perdedores

Según Michael Arone, de State Street Investment Management, un avance en las negociaciones podría favorecer especialmente a las acciones europeas de los sectores industrial, de materiales de construcción y financiero, mientras que las empresas energéticas y de defensa podrían verse presionadas tras sus recientes ganancias.

En el mercado energético, los precios del crudo caían más de un 1% ante la especulación de que un eventual acuerdo podría levantar las sanciones al petróleo ruso, incrementando la oferta global.

Jackson Hole, el foco de la Fed

Otro foco de atención para los mercados esta semana es el simposio de la Reserva Federal en Jackson Hole (21-23 de agosto), donde el presidente del banco central, Jerome Powell, ofrecerá su visión sobre la economía y la política monetaria estadounidense. Los inversores seguirán de cerca sus comentarios ante un escenario de inflación persistente y señales de desaceleración del crecimiento, con expectativas de al menos dos recortes de tasas de 25 puntos básicos este año.

En renta fija, los mercados se mostraban más calmados, con leves bajas en los rendimientos de la deuda pública estadounidense, alemana y británica. El bono del Tesoro estadounidense a 10 años cotizaba al 4,33%, mientras que los papeles alemanes y británicos a 30 años alcanzaban máximos de varias décadas el lunes.

En divisas, el dólar se depreciaba frente a la mayoría de las monedas, mientras que el euro avanzaba un 0,23%, a 1,1686 dólares. El oro, por su parte, se fortalecía hasta los 3.341 dólares la onza.

Con información de Reuters