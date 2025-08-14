Bolsas europeas cierran en verde pese a datos que moderan expectativas sobre la Fed

Las bolsas europeas cerraron el jueves en sus niveles más altos en más de dos meses, impulsadas por el sector aeroespacial y de defensa y el financiero, mientras los inversores evaluaban resultados empresariales positivos.

El índice paneuropeo STOXX 600 avanzó 0,6%, tras tocar un máximo intradía de dos semanas. Los papeles industriales destacaron, con las empresas aeroespaciales y de defensa liderando un repunte del 2,2%, en medio de expectativas sobre mayores gastos de defensa en Europa antes de la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin.

Richard Flax, director de inversiones de Moneyfarm, advirtió que aunque se prevé un aumento en el gasto militar europeo, persisten dudas sobre su ejecución y el impacto real en las compañías locales.

Los buenos resultados corporativos también contribuyeron al optimismo: las aseguradoras subieron 0,9%, cerca de sus máximos históricos, mientras el FTSE británico cerró con un leve avance del 0,1% tras revertir pérdidas iniciales.

El repunte reciente se ha visto apoyado por la expectativa de un posible recorte de tasas por parte de la Reserva Federal, aunque los datos económicos de Estados Unidos del jueves redujeron las apuestas por una rebaja de 50 puntos básicos. «Hay un optimismo continuado sobre la posibilidad de reducción de tasas (…) Las cifras del IPP suavizaron un poco las expectativas, pero aún se prevé un recorte», explicó Flax.

Con información de Reuters