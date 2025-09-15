El optimismo bancario sostiene a las bolsas europeas pese al recorte de Fitch a Francia

Las bolsas europeas arrancaron la semana en positivo, lideradas por los valores bancarios, en una jornada marcada por la expectativa de las decisiones de los grandes bancos centrales.

El índice STOXX 600 ganaba un 0,2% hasta los 556,2 puntos a las 07:11 GMT, con los bancos sensibles a los tipos de interés al frente del avance (+0,8%).

El foco también estuvo en Rubis, que se disparó 6,7% tras un artículo que apuntaba a posibles ofertas de CVC Capital Partners y Trafigura por la compañía francesa de combustibles, valorada en unos 3.500 millones de dólares.

En París, el CAC 40 subía un 0,4%, con Société Générale (+1,3%), BNP Paribas y Crédit Agricole (ambos alrededor del +0,9%) destacando entre los ganadores, pese a que Fitch rebajó la nota crediticia soberana de Francia el viernes, en línea con lo previsto. El recorte añade presión al nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, que debe enfrentar la negociación presupuestaria.

Fed en el centro de la escena

La atención global se dirige ahora a la Reserva Federal, que se reúne esta semana con el mercado descontando un recorte de al menos 25 puntos básicos en los tipos de interés.

Sería el primer movimiento moderado de la Fed este año, motivado por señales de enfriamiento en el mercado laboral estadounidense.

En este contexto, las bolsas europeas podrían mantener su impulso si la Fed confirma un giro más acomodaticio en su política monetaria.

Con información de Reuters