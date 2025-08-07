Plataforma Patria habilita el pago del bono 100% Amor Mayor

El Canal Patria Digital confirmó este jueves, a través de su cuenta en Telegram, el inicio del pago del bono 100% Amor Mayor, dirigido a los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que cobran a través del Sistema Patria.
El monto del beneficio se mantiene en 130 bolívares, equivalente a aproximadamente 1 dólar según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela vigente para el 7 de agosto, de 129,05 bolívares por dólar.
Se trata del segundo bono otorgado por el Gobierno venezolano en lo que va de agosto, según el monitoreo de Finanzas Digital, y coincide con el cronograma preliminar divulgado por el portal Venezuela News, que señalaba las siguientes adjudicaciones previstas entre el 4 y el 9 de agosto:
- Bono Único Familiar: enviado el lunes 4 de agosto por un valor de 1.890 bolívares.
- 100% Amor Mayor: entregado el jueves 7 de agosto por un monto de 130 bolívares.
- Beca Universitaria Media: pendiente por entregar.
- Beca Enseñanza Media: pendiente por entregar.
