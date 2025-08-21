Terminó la espera: pagan el bono Beca Enseñanza Media de Bs. 472,50

Este miércoles comenzó el pago del bono Beca Enseñanza Media, otorgado a través del Sistema Patria, con un monto de 472,50 bolívares, equivalente a unos 3,38 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (Bs. 139,40 por dólar).

El beneficio está dirigido a estudiantes de educación media y se deposita de manera directa y progresiva en la Plataforma Patria habilitada por el Gobierno.

La entrega de este bono había sido prevista inicialmente entre el 4 y el 9 de agosto, según un cronograma preliminar difundido por el portal Venezuela News y replicado por el Canal Patria Digital en Telegram, pero se materializó este 20 de agosto.

También puede leer: Tasa de Cambio BCV 21 de agosto de 2025: 139,4016 Bs/USD (+0,9218%)

De acuerdo con el monitoreo que realiza Finanzas Digital, en lo que va de agosto el Gobierno venezolano ha adjudicado ocho bonos: