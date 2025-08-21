Terminó la espera: pagan el bono Beca Enseñanza Media de Bs. 472,50

agosto 20, 2025 9:51 PM
Bono beca Plataforma Patria
Foto: referencial

Este miércoles comenzó el pago del bono Beca Enseñanza Media, otorgado a través del Sistema Patria, con un monto de 472,50 bolívares, equivalente a unos 3,38 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (Bs. 139,40 por dólar).

El beneficio está dirigido a estudiantes de educación media y se deposita de manera directa y progresiva en la Plataforma Patria habilitada por el Gobierno.

La entrega de este bono había sido prevista inicialmente entre el 4 y el 9 de agosto, según un cronograma preliminar difundido por el portal Venezuela News y replicado por el Canal Patria Digital en Telegram, pero se materializó este 20 de agosto.

También puede leer: Tasa de Cambio BCV 21 de agosto de 2025: 139,4016 Bs/USD (+0,9218%)

De acuerdo con el monitoreo que realiza Finanzas Digital, en lo que va de agosto el Gobierno venezolano ha adjudicado ocho bonos:

  1. Bono Único Familiar: de 1.890 bolívares el 4 de agosto
  2. 100% Amor Mayor: de 130 bolívares el 7 de agosto
  3. Beca Universitaria: de 708,80 bolívares el 8 de agosto
  4. Corresponsabilidad y Formación: de 15.000 bolívares el 12 de agosto
  5. Ingreso de Guerra Económica: de 16.080 bolívares el 14 de agosto
  6. Somos Venezuela: de 708,80 bolívares el 18 de agosto.
  7. Ingreso de Guerra Económica: de 15.008 bolívares.
  8. Beca Enseñanza Media: de 472,50 bolívares.
