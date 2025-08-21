Terminó la espera: pagan el bono Beca Enseñanza Media de Bs. 472,50

Este miércoles comenzó el pago del bono Beca Enseñanza Media, otorgado a través del Sistema Patria, con un monto de 472,50 bolívares, equivalente a unos 3,38 dólares según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela (Bs. 139,40 por dólar).
El beneficio está dirigido a estudiantes de educación media y se deposita de manera directa y progresiva en la Plataforma Patria habilitada por el Gobierno.
La entrega de este bono había sido prevista inicialmente entre el 4 y el 9 de agosto, según un cronograma preliminar difundido por el portal Venezuela News y replicado por el Canal Patria Digital en Telegram, pero se materializó este 20 de agosto.
De acuerdo con el monitoreo que realiza Finanzas Digital, en lo que va de agosto el Gobierno venezolano ha adjudicado ocho bonos:
- Bono Único Familiar: de 1.890 bolívares el 4 de agosto
- 100% Amor Mayor: de 130 bolívares el 7 de agosto
- Beca Universitaria: de 708,80 bolívares el 8 de agosto
- Corresponsabilidad y Formación: de 15.000 bolívares el 12 de agosto
- Ingreso de Guerra Económica: de 16.080 bolívares el 14 de agosto
- Somos Venezuela: de 708,80 bolívares el 18 de agosto.
- Ingreso de Guerra Económica: de 15.008 bolívares.
- Beca Enseñanza Media: de 472,50 bolívares.