Sistema Patria entrega bono Beca Universitaria, a la espera de Enseñanza Media

agosto 9, 2025 1:19 PM
Bono beca Plataforma Patria
Foto: referencial

El viernes 8 de agosto comenzó la entrega del bono Beca Universitaria por 708,80 bolívares, equivalente a 5,40 dólares al tipo de cambio oficial de 131,12 bolívares por dólar publicado por el Banco Central de Venezuela (BCV).

La información fue confirmada por el Canal Patria Digital en su cuenta de Telegram. Con este desembolso, el Gobierno venezolano suma tres beneficios asignados en lo que va de mes:

Las entregas siguen el cronograma preliminar difundido por el Canal Patria Digital, que prevé pagos entre el 4 y el 9 de agosto. En esa lista también figuraba la Beca Enseñanza Media, que hasta el cierre de esta nota seguía sin enviarse, manteniendo en expectativa a sus beneficiarios.

