Comienza la entrega del bono Corresponsabilidad y Formación valorado en Bs. 15.000

Desde el martes 12 de agosto comenzó la entrega del bono Corresponsabilidad y Formación, por 15.000 bolívares —equivalentes a unos 112,35 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (133,51 Bs/$).

Este beneficio va dirigido a los trabajadores de la administración pública que estén en nómina especial, aclaró el Canal Patria Digital.

En julio, Finanzas Digital registró la entrega de tres bonos Corresponsabilidad y Formación, cuando lo habitual es que el Gobierno venezolano otorgue dos al mes —uno al inicio y otro al cierre—:

12.960 bolívares el 3 de julio. 5.400 bolívares el 18 de julio. 14.640 bolívares el 30 de julio.

Si se compara el monto actual con el adjudicado a principios de julio (12.960 bolívares) —y asumiendo que a partir de ahora se mantendrán tres entregas mensuales—, el incremento es de 15,74% en bolívares y de 2,35% en dólares.

