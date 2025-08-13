Comienza la entrega del bono Corresponsabilidad y Formación valorado en Bs. 15.000

agosto 13, 2025 9:30 AM
Bono
Foto: referencial

Desde el martes 12 de agosto comenzó la entrega del bono Corresponsabilidad y Formación, por 15.000 bolívares —equivalentes a unos 112,35 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (133,51 Bs/$).

Este beneficio va dirigido a los trabajadores de la administración pública que estén en nómina especial, aclaró el Canal Patria Digital.

En julio, Finanzas Digital registró la entrega de tres bonos Corresponsabilidad y Formación, cuando lo habitual es que el Gobierno venezolano otorgue dos al mes —uno al inicio y otro al cierre—:

  1. 12.960 bolívares el 3 de julio.
  2. 5.400 bolívares el 18 de julio.
  3. 14.640 bolívares el 30 de julio.

Si se compara el monto actual con el adjudicado a principios de julio (12.960 bolívares) —y asumiendo que a partir de ahora se mantendrán tres entregas mensuales—, el incremento es de 15,74% en bolívares y de 2,35% en dólares.

También puede leer: Tasa de Cambio BCV 13 de agosto de 2025: 133,5159 Bs/USD (+0,9171%)

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.