Canal Patria confirma entrega del bono Corresponsabilidad y Formación por Bs. 27.300

El Canal Patria Digital confirmó este viernes 29 de agosto la entrega del bono Corresponsabilidad y Formación por 27.300 bolívares, equivalente a 185,61 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (147,08 bolívares por dólar).

La asignación está dirigida a trabajadores de la administración pública inscritos en nómina especial. Según el mensaje difundido en Telegram, los «montos varían según el organismo donde prestan servicios y cargos».

Aunque se esperaba esta adjudicación, su entrega generaba dudas porque no aparecía en el cronograma preliminar publicado por el portal Venezuela News, donde figuran como posibles bonos a entregar en lo que resta de agosto:

Chamba Juvenil

Robert Serra

Cultores Populares

Bono Especial

Cuadrantes de Paz

El Buen Pastor

Menos bonos

De acuerdo con el monitoreo de Finanzas Digital, en lo que va de agosto se han pagado nueve bonos, una cifra menor en comparación con meses anteriores, cuando a esta misma fecha se habían adjudicado al menos 11.

La entrega de los bonos Cultores Populares, Cuadrantes de Paz y Corresponsabilidad y Formación suele captar mayor interés entre los beneficiarios, ya que son los de mayor monto asignado.