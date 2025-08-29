Canal Patria confirma entrega del bono Corresponsabilidad y Formación por Bs. 27.300

agosto 29, 2025 1:52 PM
Jubilados bonos
Foto: patria.org.ve

El Canal Patria Digital confirmó este viernes 29 de agosto la entrega del bono Corresponsabilidad y Formación por 27.300 bolívares, equivalente a 185,61 dólares según la tasa del Banco Central de Venezuela (147,08 bolívares por dólar).

La asignación está dirigida a trabajadores de la administración pública inscritos en nómina especial. Según el mensaje difundido en Telegram, los «montos varían según el organismo donde prestan servicios y cargos».

Aunque se esperaba esta adjudicación, su entrega generaba dudas porque no aparecía en el cronograma preliminar publicado por el portal Venezuela News, donde figuran como posibles bonos a entregar en lo que resta de agosto:

  • Chamba Juvenil
  • Robert Serra
  • Cultores Populares
  • Bono Especial
  • Cuadrantes de Paz
  • El Buen Pastor

También puede leer: Sistema Patria: estos son los bonos que se entregarían en lo que queda de agosto

Menos bonos

De acuerdo con el monitoreo de Finanzas Digital, en lo que va de agosto se han pagado nueve bonos, una cifra menor en comparación con meses anteriores, cuando a esta misma fecha se habían adjudicado al menos 11.

  1. Bono Único Familiar: de 1.890 bolívares el 4 de agosto
  2. 100% Amor Mayor: de 130 bolívares el 7 de agosto
  3. Beca Universitaria: de 708,80 bolívares el 8 de agosto
  4. Corresponsabilidad y Formación: de 15.000 bolívares el 12 de agosto
  5. Ingreso de Guerra Económica: de 16.080 bolívares el 14 de agosto
  6. Somos Venezuela: de 708,80 bolívares el 18 de agosto.
  7. Ingreso de Guerra Económica: de 15.008 bolívares el 18 de agosto.
  8. Beca Enseñanza Media: de 472,50 bolívares el 20 de agosto.
  9. Corresponsabilidad y Formación: de 27.300 bolívares el 29 de agosto.

La entrega de los bonos Cultores Populares, Cuadrantes de Paz y Corresponsabilidad y Formación suele captar mayor interés entre los beneficiarios, ya que son los de mayor monto asignado.

Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.