Inicia la entrega de los bonos: Guerra Económica y Corresponsabilidad

Cuatro días después de haberse activado el pago del bono: Ingreso Contra la Guerra Económica a los trabajadores de la administración pública, este martes 16 de septiembre comenzó la entrega del beneficio a los jubilados, informó el Canal Patria Digital.

El monto de este beneficio es de 17.742 bolívares, como se había adelantado vía Telegram, el equivalente a 109,59 dólares.

También comenzó el pago del bono Corresponsabilidad y Formación, fijado en 17.760 bolívares, o lo que es igual a 109,71 dólares, «para los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado» que estén en nómina especial, indica el mensaje divulgado en redes sociales. Agrega que los «montos varían según el organismo donde presten servicios y cargos».

Ambos cálculos se realizaron con base en la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela de 161,88 bolívares por dólar.

Finanzas Digital ha contabilizado la entrega de nueve bonos, de acuerdo con los mensajes publicados por el Canal Patria Digital: