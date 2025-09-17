Inicia la entrega de los bonos: Guerra Económica y Corresponsabilidad

Cuatro días después de haberse activado el pago del bono: Ingreso Contra la Guerra Económica a los trabajadores de la administración pública, este martes 16 de septiembre comenzó la entrega del beneficio a los jubilados, informó el Canal Patria Digital.
El monto de este beneficio es de 17.742 bolívares, como se había adelantado vía Telegram, el equivalente a 109,59 dólares.
También comenzó el pago del bono Corresponsabilidad y Formación, fijado en 17.760 bolívares, o lo que es igual a 109,71 dólares, «para los trabajadores de las empresas estratégicas del Estado» que estén en nómina especial, indica el mensaje divulgado en redes sociales. Agrega que los «montos varían según el organismo donde presten servicios y cargos».
Ambos cálculos se realizaron con base en la tasa oficial publicada por el Banco Central de Venezuela de 161,88 bolívares por dólar.
Finanzas Digital ha contabilizado la entrega de nueve bonos, de acuerdo con los mensajes publicados por el Canal Patria Digital:
- Corresponsabilidad y Formación de 10.000 bolívares el 1 de septiembre.
- Bono Complementario Familiar cuyo monto varía entre los 740, 1.480 y 2.200 bolívares el 3 de septiembre.
- 100% Amor Mayor de 130 bolívares el 8 de septiembre.
- Beca Universitaria de 832,50 bolívares el 10 de septiembre.
- Promotoras de Parto Humanizado de 1.110 bolívares el 10 de septiembre.
- Beca Enseñanza Media de 555 bolívares el 10 de septiembre.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 18.720 bolívares el 11 de septiembre.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 17.742 bolívares el 16 de septiembre.
- Corresponsabilidad y Formación de 17.760 bolívares el 16 de septiembre.