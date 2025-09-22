Pensionados comienzan a recibir el Bono contra la Guerra Económica de Bs. 7.800

El Gobierno nacional inició este lunes 22 de septiembre la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica a pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través de la Plataforma Patria.

El monto es de 7.800 bolívares, equivalentes a 46,82 dólares al tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (166,58 bolívares por dólar), según informó el Canal Patria Digital en Telegram.

Con este monto el pensionado podría cubrir el 14,86% de la canasta de productos esenciales de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), la cual se ubicó en agosto en 315 dólares.

La situación es aún más compleja en Maracaibo. Frente a la Canasta Alimentaria local, calculada en 546 dólares por la Cámara de Comercio de Maracaibo en agosto, el bono solo alcanza para 8,57% de sus productos.

En lo que va de septiembre Finanzas Digital ha registrado la entrega de al menos 11 bonos: