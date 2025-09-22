Pensionados comienzan a recibir el Bono contra la Guerra Económica de Bs. 7.800

El Gobierno nacional inició este lunes 22 de septiembre la entrega del Ingreso Contra la Guerra Económica a pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, a través de la Plataforma Patria.
El monto es de 7.800 bolívares, equivalentes a 46,82 dólares al tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (166,58 bolívares por dólar), según informó el Canal Patria Digital en Telegram.
Con este monto el pensionado podría cubrir el 14,86% de la canasta de productos esenciales de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA), la cual se ubicó en agosto en 315 dólares.
La situación es aún más compleja en Maracaibo. Frente a la Canasta Alimentaria local, calculada en 546 dólares por la Cámara de Comercio de Maracaibo en agosto, el bono solo alcanza para 8,57% de sus productos.
En lo que va de septiembre Finanzas Digital ha registrado la entrega de al menos 11 bonos:
- Corresponsabilidad y Formación de 10.000 bolívares el 1 de septiembre.
- Bono Complementario Familiar cuyo monto varía entre los 740, 1.480 y 2.200 bolívares el 3 de septiembre.
- 100% Amor Mayor de 130 bolívares el 8 de septiembre.
- Beca Universitaria de 832,50 bolívares el 10 de septiembre.
- Promotoras de Parto Humanizado de 1.110 bolívares el 10 de septiembre.
- Beca Enseñanza Media de 555 bolívares el 10 de septiembre.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 18.720 bolívares el 11 de septiembre.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 17.742 bolívares el 16 de septiembre.
- Corresponsabilidad y Formación de 17.760 bolívares el 16 de septiembre.
- Somos Venezuela de 832,50 bolívares el 18 de septiembre.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 7.800 bolívares el 22 de septiembre.