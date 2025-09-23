Con retraso de dos meses comienza el depósito del bono Robert Serra

septiembre 23, 2025 1:14 PM
El lunes 22 de septiembre comenzó el pago del bono Robert Serra, con un monto de 832,50 bolívares, informó el Canal Patria Digital a través de Telegram.

Según el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela (168,41 bolívares por dólar), el beneficio equivale a aproximadamente 4,94 dólares.

Desde el pasado 26 de julio no se abonaba este beneficio. Ese mes, según el Canal Patria Digital, se pagó en dos ocasiones: 1.068,70 bolívares el 3 de julio y 607,50 bolívares el 26 de julio.

El pago de principios de julio incluyó la asignación acumulada de los meses de mayo y junio, lo que explica que en esa ocasión el monto superara los 1.000 bolívares, mientras que normalmente el bono no supera el equivalente a seis dólares al tipo de cambio oficial.

En esta ocasión, el pago se limitó al monto habitual, sin considerar retrasos anteriores.

¿Cuántos bonos van en septiembre?

Finanzas Digital ha contabiliza la entrega de al menos 12 bonos en septiembre:

  1. Corresponsabilidad y Formación de 10.000 bolívares el 1 de septiembre.
  2. Bono Complementario Familiar cuyo monto varía entre los 740, 1.480 y 2.200 bolívares el 3 de septiembre.
  3. 100% Amor Mayor de 130 bolívares el 8 de septiembre.
  4. Beca Universitaria de 832,50 bolívares el 10 de septiembre.
  5. Promotoras de Parto Humanizado de 1.110 bolívares el 10 de septiembre.
  6. Beca Enseñanza Media de 555 bolívares el 10 de septiembre.
  7. Ingreso Contra la Guerra Económica de 18.720 bolívares el 11 de septiembre.
  8. Ingreso Contra la Guerra Económica de 17.742 bolívares el 16 de septiembre.
  9. Corresponsabilidad y Formación de 17.760 bolívares el 16 de septiembre.
  10. Somos Venezuela de 832,50 bolívares el 18 de septiembre.
  11. Ingreso Contra la Guerra Económica de 7.800 bolívares el 22 de septiembre.
  12. Robert Serra de 832,50 bolívares el 22 de septiembre.

