Con retraso de dos meses comienza el depósito del bono Robert Serra

El lunes 22 de septiembre comenzó el pago del bono Robert Serra, con un monto de 832,50 bolívares, informó el Canal Patria Digital a través de Telegram.

Según el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela (168,41 bolívares por dólar), el beneficio equivale a aproximadamente 4,94 dólares.

Desde el pasado 26 de julio no se abonaba este beneficio. Ese mes, según el Canal Patria Digital, se pagó en dos ocasiones: 1.068,70 bolívares el 3 de julio y 607,50 bolívares el 26 de julio.

El pago de principios de julio incluyó la asignación acumulada de los meses de mayo y junio, lo que explica que en esa ocasión el monto superara los 1.000 bolívares, mientras que normalmente el bono no supera el equivalente a seis dólares al tipo de cambio oficial.

En esta ocasión, el pago se limitó al monto habitual, sin considerar retrasos anteriores.

¿Cuántos bonos van en septiembre?

Finanzas Digital ha contabiliza la entrega de al menos 12 bonos en septiembre: