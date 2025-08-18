Activan la entrega del bono Somos Venezuela por 708,80 bolívares

agosto 18, 2025 11:37 AM
Bono
Foto: referencial

Este lunes 18 de agosto el Sistema Patria inició el pago correspondiente al bono Somos Venezuela. El monto correspondiente es de 708,80 bolívares, lo que equivale a 5,17 dólares según el tipo de cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (136,89 bolívares por dólar).

En julio, el beneficio se había pagado por 607,50 bolívares, lo que representa un incremento mensual de 16,67% en bolívares y de 0,77% en dólares.

Durante agosto Finanzas Digital ha contabilizado al menos seis entregas de bonos a distintos grupos de beneficiarios:

  1. Bono Único Familiar: de 1.890 bolívares el 4 de agosto
  2. 100% Amor Mayor: de 130 bolívares el 7 de agosto
  3. Beca Universitaria: de 708,80 bolívares el 8 de agosto
  4. Corresponsabilidad y Formación: de 15.000 bolívares el 12 de agosto
  5. Ingreso de Guerra Económica: de 16.080 bolívares el 14 de agosto
  6. Somos Venezuela: de 708,80 bolívares el 18 de agosto.
