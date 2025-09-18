Canal Patria anuncia entrega del bono Somos Venezuela

Este jueves 18 de septiembre comenzó la entrega del bono Somos Venezuela por 832,50 bolívares, informó el Canal Patria Digital a través de Telegram. Según la tasa publicada por el Banco Central de Venezuela de 163,64 bolívares por dólar, el monto equivale a 5,08 dólares.

De acuerdo con el registro de Finanzas Digital, el beneficio presentó un aumento de 17,45% en bolívares respecto a agosto, cuando fue de 708,80. Sin embargo, medido en divisas sufrió una caída de 1,74%, ya que el mes pasado representaba 5,17 dólares.

El bono Somos Venezuela es el décimo beneficio que otorga el gobierno nacional en lo que va de septiembre, de acuerdo con las publicaciones en Telegram del Canal Patria Digital.