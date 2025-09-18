Canal Patria anuncia entrega del bono Somos Venezuela

septiembre 18, 2025 2:00 PM
Bono
Foto: referencial

Este jueves 18 de septiembre comenzó la entrega del bono Somos Venezuela por 832,50 bolívares, informó el Canal Patria Digital a través de Telegram. Según la tasa publicada por el Banco Central de Venezuela de 163,64 bolívares por dólar, el monto equivale a 5,08 dólares.

De acuerdo con el registro de Finanzas Digital, el beneficio presentó un aumento de 17,45% en bolívares respecto a agosto, cuando fue de 708,80. Sin embargo, medido en divisas sufrió una caída de 1,74%, ya que el mes pasado representaba 5,17 dólares.

También puede leer: Tasa de Cambio BCV 18 de septiembre de 2025: 163,6474 Bs/USD (+1,0868%)

El bono Somos Venezuela es el décimo beneficio que otorga el gobierno nacional en lo que va de septiembre, de acuerdo con las publicaciones en Telegram del Canal Patria Digital.

  1. Corresponsabilidad y Formación de 10.000 bolívares el 1 de septiembre.
  2. Bono Complementario Familiar cuyo monto varía entre los 740, 1.480 y 2.200 bolívares el 3 de septiembre.
  3. 100% Amor Mayor de 130 bolívares el 8 de septiembre.
  4. Beca Universitaria de 832,50 bolívares el 10 de septiembre.
  5. Promotoras de Parto Humanizado de 1.110 bolívares el 10 de septiembre.
  6. Beca Enseñanza Media de 555 bolívares el 10 de septiembre.
  7. Ingreso Contra la Guerra Económica de 18.720 bolívares el 11 de septiembre.
  8. Ingreso Contra la Guerra Económica de 17.742 bolívares el 16 de septiembre.
  9. Corresponsabilidad y Formación de 17.760 bolívares el 16 de septiembre.
  10. Somos Venezuela de 832,50 bolívares el 18 de septiembre.
Etiquetas:


Artículos Relacionados

Sistema Automatizado de Información Financiera - SAIF
Score Bancario

Comentarios

Aún no hay comentarios. ¿Por qué no comienzas el debate?

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Le informamos que los datos de carácter personal que proporcione en este formulario, serán tratados por FinanzasDigital.com como responsable de este sitio WEB. Estos datos son recolectados y tratados para la gestión de los comentarios que realices en este blog.

    Legitimación: Si no lo introduce los datos personales que aparecen como obligatorios, no podrá realizar ningún comentario. Sus datos serán almacenados en los servidores de Network Solutions.

    Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación y suprimir los datos en [email protected] así como el derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control.