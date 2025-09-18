Canal Patria anuncia entrega del bono Somos Venezuela

Este jueves 18 de septiembre comenzó la entrega del bono Somos Venezuela por 832,50 bolívares, informó el Canal Patria Digital a través de Telegram. Según la tasa publicada por el Banco Central de Venezuela de 163,64 bolívares por dólar, el monto equivale a 5,08 dólares.
De acuerdo con el registro de Finanzas Digital, el beneficio presentó un aumento de 17,45% en bolívares respecto a agosto, cuando fue de 708,80. Sin embargo, medido en divisas sufrió una caída de 1,74%, ya que el mes pasado representaba 5,17 dólares.
También puede leer: Tasa de Cambio BCV 18 de septiembre de 2025: 163,6474 Bs/USD (+1,0868%)
El bono Somos Venezuela es el décimo beneficio que otorga el gobierno nacional en lo que va de septiembre, de acuerdo con las publicaciones en Telegram del Canal Patria Digital.
- Corresponsabilidad y Formación de 10.000 bolívares el 1 de septiembre.
- Bono Complementario Familiar cuyo monto varía entre los 740, 1.480 y 2.200 bolívares el 3 de septiembre.
- 100% Amor Mayor de 130 bolívares el 8 de septiembre.
- Beca Universitaria de 832,50 bolívares el 10 de septiembre.
- Promotoras de Parto Humanizado de 1.110 bolívares el 10 de septiembre.
- Beca Enseñanza Media de 555 bolívares el 10 de septiembre.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 18.720 bolívares el 11 de septiembre.
- Ingreso Contra la Guerra Económica de 17.742 bolívares el 16 de septiembre.
- Corresponsabilidad y Formación de 17.760 bolívares el 16 de septiembre.
- Somos Venezuela de 832,50 bolívares el 18 de septiembre.