Sistema Patria: estos son los bonos que se entregarían en lo que queda de agosto

agosto 29, 2025 10:56 AM
Bono
Foto: referencial

Restando tres días para que finalice el mes de agosto, Finanzas Digital ha registrado la entrega de al menos ocho bonos, de acuerdo con los reportes del Canal Patria Digital a través de Telegram:

  1. Bono Único Familiar: de 1.890 bolívares el 4 de agosto
  2. 100% Amor Mayor: de 130 bolívares el 7 de agosto
  3. Beca Universitaria: de 708,80 bolívares el 8 de agosto
  4. Corresponsabilidad y Formación: de 15.000 bolívares el 12 de agosto
  5. Ingreso de Guerra Económica: de 16.080 bolívares el 14 de agosto
  6. Somos Venezuela: de 708,80 bolívares el 18 de agosto.
  7. Ingreso de Guerra Económica: de 15.008 bolívares el 18 de agosto.
  8. Beca Enseñanza Media: de 472,50 bolívares el 20 de agosto.

La cifra de adjudicaciones por la Plataforma Patria resulta ser menor en comparación con los últimos tres meses, cuando a esta misma fecha se habían entregado al menos 11 bonos.

Posibles asignaciones

Según un cronograma difundido por el portal Venezuela News, aún quedarían por asignarse antes de finalizar agosto los siguientes bonos:

  • Chamba Juvenil
  • Robert Serra
  • Cultores Populares
  • Bono Especial
  • Cuadrantes de Paz
  • El Buen Pastor

Llama la atención que en ese cronograma no figure la segunda entrega del bono Corresponsabilidad y Formación, que habitualmente se paga dos veces al mes. Su ausencia en el listado preliminar genera dudas sobre si este beneficio será finalmente asignado en agosto.

