Sistema Patria: estos son los bonos que se entregarían en lo que queda de agosto

Restando tres días para que finalice el mes de agosto, Finanzas Digital ha registrado la entrega de al menos ocho bonos, de acuerdo con los reportes del Canal Patria Digital a través de Telegram:

La cifra de adjudicaciones por la Plataforma Patria resulta ser menor en comparación con los últimos tres meses, cuando a esta misma fecha se habían entregado al menos 11 bonos.

Posibles asignaciones

Según un cronograma difundido por el portal Venezuela News, aún quedarían por asignarse antes de finalizar agosto los siguientes bonos:

Chamba Juvenil

Robert Serra

Cultores Populares

Bono Especial

Cuadrantes de Paz

El Buen Pastor

Llama la atención que en ese cronograma no figure la segunda entrega del bono Corresponsabilidad y Formación, que habitualmente se paga dos veces al mes. Su ausencia en el listado preliminar genera dudas sobre si este beneficio será finalmente asignado en agosto.

