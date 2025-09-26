Bonos argentinos pierden impulso tras entusiasmo inicial por respaldo de Trump

Los bonos argentinos y la asistencia financiera internacional protagonizan el nuevo giro en los mercados. Tras las promesas de respaldo político y económico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Javier Milei, los inversores pasaron de la euforia a la cautela, especialmente en el mercado de renta fija, donde los títulos soberanos volvieron a mostrar números rojos.

Hasta el viernes pasado, los títulos en dólares acumulaban en septiembre un desplome de entre 21% y 29%, golpeados por las tensiones políticas internas y la presión cambiaria. Sin embargo, un mensaje del secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, encendió un fuerte rebote:

“El Tesoro está dispuesto a hacer lo que sea necesario, dentro de su mandato, para apoyar a Argentina”, escribió en X.

La señal se reforzó el martes, cuando Trump y Milei se reunieron en Nueva York, y el miércoles, con la confirmación de que se negocia un paquete de asistencia financiera que incluiría un ‘swap’ de divisas por 20.000 millones de dólares entre la Reserva Federal y el Banco Central argentino.

También está sobre la mesa la compra de bonos argentinos en dólares y un crédito “importante” a través del Fondo de Estabilización del Tesoro (ESF).

Optimismo breve y nueva corrección

El mercado celebró las noticias entre lunes y miércoles, pero el jueves los bonos Globales volvieron a caer y este viernes cerraban otra vez en negativo. Con ello, los títulos acumulan en el mes pérdidas de entre 3,5% y 10%.

Los analistas advierten que aún es prematuro hablar de un cambio de tendencia. “Se redujo la incertidumbre de corto plazo, aunque destacamos riesgos domésticos y externos a monitorear por parte de los inversores”, señaló Juan Manuel Franco, economista jefe de la consultora SBS.

En este contexto, varias casas de bolsa recomiendan reducir la exposición a bonos soberanos y migrar hacia obligaciones negociables corporativas, especialmente de compañías con balances sólidos en el sector energético.

“Resulta evidente que la tenencia de renta fija soberana no es para todos, dado el nivel de sensibilidad de los precios ante la coyuntura política y económica”, advirtió IOL Invertironline en un informe.

Política y dudas persistentes

El apoyo explícito de Trump a Milei contribuyó a descomprimir las tensiones cambiarias, pero los inversores reclaman definiciones más claras sobre el monto, los plazos y las condiciones del eventual auxilio financiero.

A la par, la incertidumbre política sigue pesando sobre los mercados. Las elecciones legislativas del 26 de octubre serán clave para definir la capacidad del oficialismo de aprobar reformas estructurales, mientras la desaprobación de Milei crece en las encuestas.

“Si bien el apoyo de Trump a Milei es claro, la incertidumbre persiste respecto al apoyo que tendrá el oficialismo en las elecciones legislativas de octubre”, concluyó Franco.

Con información de EFE