Bonos de Colombia avanzan tras recompra parcial por más de $5.400 millones

Los bonos internacionales de Colombia en dólares subieron el viernes, luego de conocerse el resultado de una operación de recompra de deuda soberana liderada por un grupo de seis bancos globales. La referencia con vencimiento en 2035 avanzaba 1,3 centavos, cotizando en 106,8 centavos por dólar.

El consorcio conformado por BBVA, Santander, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs y JPMorgan adquirió títulos entre 2027 y 2061 por un valor nominal de 5.437 millones de dólares, pagando en total 4.600 millones de dólares, lo que refleja un descuento en el precio, según un comunicado difundido en PR Newswire.

También puede leer: El dólar tropieza y monedas latinoamericanas marcan nuevos hitos

Estrategia de manejo de deuda

La recompra se enmarca en un esquema de operaciones de Total Return Swap (TRS), mediante el cual los bancos prestarán a Colombia hasta 10.000 millones de dólares equivalentes. Con esta estrategia, el Ministerio de Hacienda busca aliviar el costo del servicio de la deuda a través de recompras y canjes, en un contexto de estrechez fiscal.

El gobierno del presidente Gustavo Petro suspendió por tres años la regla fiscal y elevó la meta de déficit al 7,1% del PIB, lo que provocó rebajas en la calificación crediticia por parte de Moody’s y S&P.

En paralelo, Hacienda presentó esta semana al Congreso un proyecto de reforma fiscal con el que aspira recaudar 26,3 billones de pesos (unos 6.589 millones de dólares) en 2026. Sin embargo, analistas advierten que la iniciativa enfrentará fuertes obstáculos políticos, al coincidir con el inicio de la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.