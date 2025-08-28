Bonos de Colombia suben tras oferta de recompra de bancos internacionales

Los bonos internacionales en dólares de Colombia repuntaron el jueves, después de que un grupo de bancos globales anunciara una oferta para recomprar títulos soberanos con vencimientos entre 2027 y 2061.

El bono con vencimiento en 2027 avanzó 3 centavos hasta 102,76 centavos por dólar, mientras que el título a 2061 subió 2,87 centavos a 59,625.

La propuesta fue lanzada el miércoles en la noche por BBVA, Santander, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs y JPMorgan, quienes ofrecieron comprar en efectivo 12 referencias de bonos globales emitidos por Colombia.

La recompra hace parte de un plan de manejo de deuda del Gobierno colombiano. Los seis bancos realizarán la operación bajo un esquema de Total Return Swap (TRS), a través del cual prestarán al país el equivalente a 10.000 millones de dólares.

El monto final dependerá de la aceptación de los inversionistas. La oferta estará abierta hasta el 3 de septiembre y el resultado preliminar se dará a conocer el 4 de septiembre, según informaron los bancos en un comunicado difundido por PR Newswire.

Contexto fiscal

El Ministerio de Hacienda busca reducir el costo de intereses de la deuda mediante recompras y canjes, en un escenario de finanzas públicas deterioradas.

“Con la recompra de bonos, Colombia se compromete a pagar la totalidad de dicho crédito a los bancos el próximo año, seguramente con la emisión de nuevos bonos”, señaló una nota del Banco de Bogotá.

La situación fiscal llevó al Gobierno a suspender por tres años la regla fiscal, lo que elevó el déficit a 7,1% del PIB. Este deterioro motivó a las agencias Moody’s y S&P a recortar la calificación crediticia de la cuarta economía más grande de América Latina.

Con información de Reuters