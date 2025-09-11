Estos son los tres bonos que se entregan el #10Sep

septiembre 10, 2025 10:37 PM
El Canal Patria Digital informó que este miércoles 10 de septiembre fueron depositados tres bonos en la plataforma gubernamental.

Los beneficios corresponden a la Beca Universitaria (832,50 bolívares, unos 5,27 dólares), Promotoras de Parto Humanizado (1.110 bolívares, 7,03 dólares) y Beca Enseñanza Media (555 bolívares, o 3,51 dólares).

En conjunto, los tres aportes suman 2.497,5 bolívares, lo que representa 15,81 dólares al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela, fijado en 157,72 bolívares por dólar.

De acuerdo con cifras de la Cámara de Comercio de Maracaibo, la Canasta Alimentaria de julio se ubicó en 67.646 bolívares (alrededor de 543 dólares). Esto implica que, aun sumando los tres bonos, el monto solo alcanzaría para cubrir el 2,91% de la canasta, aunque en la práctica difícilmente una persona reciba los tres beneficios al mismo tiempo, ya que están dirigidos a distintos grupos sociales.

También puede leer: CCM: costo de la Canasta Alimentaria en Maracaibo superó los Bs. 67.000 en julio

