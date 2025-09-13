Canal Patria anuncia el monto del Ingreso de Guerra para el personal jubilado

El Canal Patria Digital dio a conocer el monto del Ingreso Contra la Guerra Económica para los jubilados que será depositado en septiembre. Se trata de 17.472 bolívares que al cambio oficial publicado por el Banco Central de Venezuela (160,44 bolívares por dólar) es equivalente a 108,90 dólares.

En el mensaje difundido en Telegram, se detalla que el pago de este bono se activará una vez culmine la entrega a los trabajadores activos, proceso que suele extenderse durante cuatro días.

La acreditación para el personal activo comenzó el 11 de septiembre, por lo que se estima que el pago a los jubilados inicie el martes 16 de septiembre, dado que el lunes 15 será bancario.

Según el conteo de Finanzas Digital con base a las publicaciones del Canal Patria Digital, estos son los bonos habilitados en lo que va del mes de septiembre: