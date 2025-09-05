Brasil destina 2.200 millones de dólares a la renegociación de deudas agrícolas

septiembre 5, 2025 3:05 PM
Lula Brasil
Foto: archivo

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, anunció este viernes un paquete de apoyo de 12.000 millones de reales (unos 2.210 millones de dólares) para la renegociación de deudas rurales. La medida busca beneficiar hasta 100.000 productores agrícolas afectados por fenómenos climáticos recientes.

El decreto establece condiciones especiales para que los agricultores accedan a la ayuda financiera. El anuncio se produce en un contexto de aumento de la morosidad en el Banco do Brasil, el mayor banco estatal del país, que reporta actualmente alrededor de 20.000 clientes en situación de impago en su cartera agroindustrial.

Contexto del sector en Brasil

El sector agrícola brasileño enfrenta presiones derivadas de eventos meteorológicos extremos, altos costos de insumos y elevadas tasas de interés. La agroindustria es considerada un pilar de la economía nacional, dado el papel de Brasil como uno de los principales exportadores mundiales de granos, carne, café, algodón y azúcar.

Según Lula, la medida busca dar mayor seguridad a los productores y fortalecer la capacidad del país frente al cambio climático.

Con información de Reuters

