Brasil evalúa impugnar en tribunales de EEUU los aranceles de Trump

El ministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad, advirtió este miércoles que el país podría llevar ante los tribunales estadounidenses los aranceles aplicados por el Gobierno de Donald Trump a las importaciones brasileñas, en caso de que no prospere el diálogo político.

“Iremos a los tribunales si es necesario”, afirmó Haddad en declaraciones al medio local UOL, al descartar que Brasil se sume a los esfuerzos de cabildeo empresarial en Washington. Según dijo, la defensa de los intereses comerciales brasileños debe darse en el plano institucional y con apego a la legalidad internacional.

Aranceles en medio de tensiones comerciales

Las medidas arancelarias de Trump —que incluyen un recargo del 50% a varios productos brasileños— han sido objeto de críticas de exportadores y asociaciones empresariales, que advierten sobre su impacto en sectores clave como el acero, el café y la industria manufacturera.

Para Brasil, el mercado estadounidense es uno de sus principales destinos de exportación fuera de América Latina, por lo que las restricciones podrían afectar tanto la balanza comercial como las perspectivas de crecimiento para 2025.

Incertidumbre global sobre EE.UU.

Haddad también alertó sobre el clima de desconfianza que las políticas comerciales de Trump generan en la comunidad internacional. “Los líderes mundiales hoy se sienten inseguros respecto a Estados Unidos, porque no hay certidumbre sobre lo que puede deparar el futuro”, subrayó el ministro.

El Gobierno brasileño mantiene abierta la posibilidad de recurrir a instancias multilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), aunque por ahora la estrategia estaría enfocada en los tribunales estadounidenses.

De concretarse la demanda, sería uno de los movimientos legales más significativos de Brasil contra Washington en los últimos años, en un momento en que los vínculos bilaterales enfrentan fuertes tensiones por las medidas de proteccionismo comercial.

