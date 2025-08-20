EEUU acepta consultas con Brasil en la OMC por aranceles del 50%

agosto 20, 2025 8:21 AM
Organización Mundial del Comercio
Imagen: referencial

Estados Unidos aceptó este miércoles el pedido de consultas formulado por Brasil ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) para discutir los aranceles del 50% impuestos por el gobierno de Donald Trump, según consta en una carta remitida al organismo multilateral.

La medida constituye el primer paso formal en el marco del sistema de resolución de disputas de la OMC. El mecanismo de consultas busca una salida negociada antes de que el caso pueda escalar a un panel de arbitraje.

Brasil acudió a principios de agosto al ente con sede en Ginebra, en lo que representa su primera acción contra las medidas comerciales de la administración Trump.

No obstante, la delegación estadounidense advirtió que algunas de las acciones cuestionadas por Brasil se vinculan a “temas de seguridad nacional”, lo que, a su juicio, las excluye de la competencia de la OMC.

Trump ha justificado los aranceles al considerar que las políticas de Brasil constituyen una “amenaza inusual y extraordinaria” para Estados Unidos. Su gobierno también abrió una investigación por supuestas “prácticas comerciales injustas” y “ataques” contra empresas estadounidenses de redes sociales.

A diferencia de lo ocurrido con otros países afectados por medidas punitivas de Washington, Estados Unidos mantiene un superávit comercial con Brasil, lo que añade un matiz particular a la disputa.

El proceso de consultas marcará las próximas semanas la relación comercial entre dos de las mayores economías del continente, mientras socios y observadores de la OMC siguen de cerca la evolución del diferendo.

Con información de AFP

