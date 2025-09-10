IPCA de Brasil registró una variación de -0,11% en agosto

El Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA) registró en agosto una variación de -0,11%, la primera deflación del año y la más baja para un mes de agosto desde el Plan Real. El resultado sorprendió al quedar 0,37 puntos por debajo de julio (0,26%).

En lo que va de 2025, la inflación acumula un alza de 3,15%, mientras que en los últimos 12 meses la variación es de 5,13%, ligeramente por debajo del 5,23% del período anterior.

Energía y alimentos tiran los precios hacia abajo

Cinco de los nueve grupos de consumo medidos por el IBGE mostraron caídas, con destaque para los de mayor peso:

Vivienda (-0,90%), impactada por la caída del 4,21% en la energía eléctrica residencial, debido al “Bono de Itaipú” acreditado en las facturas.

(-0,90%), impactada por la caída del 4,21% en la energía eléctrica residencial, debido al “Bono de Itaipú” acreditado en las facturas. Alimentación y bebidas (-0,46%), con bajas en productos básicos como tomate (-13,39%), papa (-8,59%), cebolla (-8,69%), arroz (-2,61%) y café (-2,17%).

(-0,46%), con bajas en productos básicos como tomate (-13,39%), papa (-8,59%), cebolla (-8,69%), arroz (-2,61%) y café (-2,17%). Transportes (-0,27%), reflejando la reducción en combustibles (–0,89%) y pasajes aéreos (–2,44%).

Sectores con alzas

En el lado opuesto, algunos grupos mantuvieron presión inflacionaria:

Educación (+0,75%), impulsada por aumentos en enseñanza superior y fundamental.

(+0,75%), impulsada por aumentos en enseñanza superior y fundamental. Vestido (+0,72%), con destaque para ropa masculina.

(+0,72%), con destaque para ropa masculina. Salud y cuidados personales (+0,54%), especialmente por higiene personal y planes de salud.

Diferencias regionales

La mayor variación positiva se dio en Vitória (+0,23%), por alzas en energía y agua. Las menores, en Goiânia y Porto Alegre (–0,40%), donde la electricidad y la gasolina bajaron con fuerza.

El resultado refuerza el escenario de desaceleración de precios en Brasil en la segunda mitad del año, aunque algunos analistas advierten que los grupos de educación, salud y vestuario pueden mantener cierta presión en los próximos meses.

Fuente: IBGE